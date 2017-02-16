16.02.2017 17:40:55

Avda ölen gencin akrabası tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ördek avında ölen gencin akrabası tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ördek avında ölen gencin akrabası tarafından vurulduğu ortaya çıktı.İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi Aşağı Zok Sokak'ta yaşayan U.T. (23), 25 Kasım 2016 tarihinde çıktığı ördek avında elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini vurarak, yaşamını yitirmişti.Olayla ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren jandarma ekipleri ailenin çelişkili ifadelerinden şüphelenerek, konuyu derinlemesine incelemeye başladı. Soruşturmayı gizli yürüten ekipler, U.T. isimli gencin, O.T. tarafından kazayla vurduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan O.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.