03.02.2017 18:48:09

Avcıların yaraladığı peçeli baykuş tedavi edildi

Bartın'da doğada ender rastlanan ve bilinçsiz avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralanan peçeli baykuş, tedavi edilerek doğaya salındı.

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Bartın'da doğada ender rastlanan ve bilinçsiz avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralanan peçeli baykuş, tedavi edilerek doğaya salındı.Amasra ilçesinde uçamayan yaralı baykuşu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Görevliler tarafından teslim alınan yaralı baykuşu muayene eden Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, çektiği röntgende baykuşun kanatlarında saçma olduğunu gördü. Av tüfeği ile yaralandığı belirlenen peçeli baykuşun kırılan kanadı pim uygulaması yapılarak tedavi edildi. Sağlığına kavuşan peçeli baykuş, bulunduğu bölgede doğaya salındı.