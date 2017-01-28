28.01.2017 14:17:03

Avcıların yaraladığı baykuş tedavi edilip yeniden doğaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde avcılar tarafından yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunarak veterinerde tedavi edilen baykuş yeniden doğaya salındı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde avcılar tarafından yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunarak veterinerde tedavi edilen baykuş yeniden doğaya salındı.Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi yakınlarında ki ormanlık alanda avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı Baykuş vatandaşlar tarafından bulunarak veterinere getirildi. Veteriner hekim Hüseyin Demircan tarafından yaklaşık 1,5 ay boyunca tedavi edilen baykuş iyileşince yeniden doğaya salındı. Kendilerine getirildiğinde kanadı kırık olan baykuşu ameliyata aldıklarını ve tedavi ettiklerini anlatan Veteriner Hekim Demircan, hayvanseverlere teşekkür etti. Demircan gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu Baykuş'umuz yaklaşık 1,5 ay önce Balı köyünden bir hayvan severimiz bizi aradı. Baykuş'u bulduklarını ve kanadının kırık olduğunu söyledi. Kuşu hayvan severimizden teslim aldık. Röntgeni çektiğimizde Kanadında kırık olduğunu tespit ettik" dedi.Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu ise kanadı kırılan baykuşa platin taktıklarını anlattı. Türkoğlu, yaralı baykuşun tedavi sürecine ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Kuşumuz peçeli Baykuş. Muhtemelen yavruluktan olgunluğa geçiş döneminde. Kanadında saçma ve ateşli silah yaralanmasına bağlı kırık tespit ettik. Çekilen röntgenlerde 3 parça kırık tespit ettik. 3 gün sonra ameliyata aldık. Kanadına platin taktık. Bu süre zarfında bizim misafirimiz oldu. Klinikte kaldı. İyileştikten sonra kanadından platini çıkarttık. Şu anda uçabilecek duruma geldi."Tedavi edilerek yeniden doğaya salınan baykuş uçarak gözden kaybolurken, Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, kendileri için en mutlu anın iyileştirdikleri bir hayvanın yeniden doğasına kavuşturmak olduğunu söyledi.