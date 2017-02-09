09.02.2017 19:23:08

Avcılar'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

İstanbul Avcılar'da metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe yol açtı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İstanbul Avcılar'da metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe yol açtı.Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 yanyol üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Çevrede paniğe yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.