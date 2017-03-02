03.03.2017 09:11:38

Avcılar'da akıllara durgunluk veren kaza kamerada

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halindeki motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan inşaat malzemesi düştü. Akıllara durgunluk veren kaza güvenlik kameralarına yansırken motosiklet sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.

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İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda seyir halindeki motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan inşaat malzemesi düştü. Akıllara durgunluk veren kaza güvenlik kameralarına yansırken motosiklet sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.Akıllara durgunluk veren kaza geçtiğimiz 29 Ocak'ta İstanbul Avcılar'da meydana geldi. E-5 karayolunda Beylikdüzü istikametinde seyir halinde bulunan bir motosikletlinin başına çevredeki bir çatıdan kopan parça düştü. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde araçların E-5 karayolunda ilerlediği görülüyor. Trafiğin olduğu gözlenen yolda çevredeki binanın çatısından aniden kopan bir inşaat malzemesinin motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sürücünün motoruyla birlikte devrilerek yola savrulduğu kameralara yansıyor. Trafiğin sıkışıklığından dolayı araçların yavaş gitmesi, olası bir faciayı önlerken yola savrulan motosikletlinin yardımına çevredeki sürücüler koştu.