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Avcı Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
08.02.2017 21:17:04

Avcı Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür. Bütünlüğünü ve kutsiyetini zedeleyecek hiçbir çalışmaya izin verilmemesi gerekir

Bakan Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek ikindi ve akşam namazlarını burada kıldı. Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani'nin Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı'da karşıladığı Avcı, yetkililerden Harem-i Şerif hakkında bilgi aldı. Aksa avlusundaki Kıble Mescid-i, Kubbetüs Sahra ve diğer mekanları gezen Avcı, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Filistin ziyaretinin en önemli ve en anlamlı aşamalarından birini gerçekleştirmekte olduklarını belirten Avcı, "Ben bu vesileyle bir kere daha bütün İslam aleminde gücü yetenlerin, imkanı olanların bu mübarek beldeleri ziyaret etmelerini bilhassa öneriyorum. Sadece buraları da değil geldikleri zaman inşallah Filistin'in diğer illerini de dolaşma görme fırsatı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın İslam'ın ilk kıblesi olduğunu ve Müslümanlar için büyük ehemmiyeti bulunduğunu söyleyen Avcı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ilgili kararlarını da hatırlatarak "Aksa'nın bütünlüğünün ve kutsiyetinin zedelenmemesi" uyarısında bulundu.

Avcı, "Burayla ilgili UNESCO'nun gerek yürütme kurulu olarak gerek Dünya Miras Komitesi olarak aldığı kararlar ortadadır. En son geçen yıl UNESCO Yürütme Kurulunun aldığı kararda da belirtildiği gibi Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür. Bütünlüğünü ve kutsiyetini zedeleyecek hiçbir çalışmaya izin verilmemesi gerekir. UNESCO'nun bu konuda sadece geçen yıl aldığı karar değil daha önce aldığı kararları da hep bu yöndedir. Dolayısıyla burası aynı zamanda dünya miras hazinesidir. Ona göre korunup kollanmalıdır." diye konuştu.

Avcı, Harem-i Şerife hizmeti geçenlerden ahirete intikal edenlere rahmet dileğinde bulunarak bugün hizmetini yürütenlere de teşekkür etti.

İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Hatip de Bakan Avcı'nın Aksa'yı ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek “Bu ziyaret bizim için çok önemlidir. Harem-i Şerif'in içinden geçmiş olduğu böylesi zor bir süreçte üst düzey Müslüman bir yetkilinin yaptığı bu ziyaret çok büyük bir anlam taşıyor. Müslümanlar tarafından yapılan böylesi üst düzey ziyaretler Kudüs'e, Filistin halkına ve Aksa'ya çok büyük destek anlamına geliyor.” dedi.

İsrail makamlarının Aksa'da yürütülen büyük veya küçük her türlü projeyi engellediğini de ifade eden Hatip, Türkiye halkının Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaretlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Hatip, “Türklerin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yaptıkları ziyaretler ve buradaki varlıkları, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın İslam'a ait olduğunu ispat etme bağlamında çok büyük bir destek anlamına geliyor. Burada daha çok Türk ziyaretçi görmeyi arzu ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Hatip, Avcı'ya sedef kaplamalı Kubbetüs Sahra maketi, Avcı da Şeyh Hatip'e yaprak üzerinde hat yazısıyla maşallah yazılı bir tablo hediye etti. Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir de Avcı'ya, Aksa'nın avlusunda yetişen zeytinlerden yapılan zeytin yağı hediye etti.

Bakan Avcı, Aksa ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Kudüs'ten ayrıldı.



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