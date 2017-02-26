27.02.2017 10:07:29

Avcı Eğitimi Kursu'na kayıtlar devam ediyor

Lüleburgaz Gündoğu Mahallesi Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Sayın, avcılık yapmak için gerekli olan 'Avcı Eğitimi Kursu' kayıtlarının devam ettiğini kaydetti.

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Lüleburgaz Gündoğu Mahallesi Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Sayın, avcılık yapmak için gerekli olan "Avcı Eğitimi Kursu" kayıtlarının devam ettiğini kaydetti.Gündoğu Mahallesi Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, kaçak avcılık yapmanın çok büyük cezaları olduğunu söyledi. Kurs hakkında bilgi veren Sayın, "Belgeli avcılık yapmak için Avcı Eğitimi Kursu'nu tamamlamak gerekiyor. Kaçak avcılık yapmak hem suç hem de çok büyük cezaları var. Kurs 6-7 gün arasında değişiyor. Avcı Eğitimi Kursu, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılıyor. Kurs kayıtları devam ediyor. Bilinçli avcılık yapmak çok önemli. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız derneğimize gelip detaylı bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.