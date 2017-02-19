19.02.2017 14:51:46

Ava gitmek isterken vurularak öldü

Samsun'da ava gitmek için akrabasını evine çağıran ve burada av için hazırlık yaparken tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da ava gitmek için akrabasını evine çağıran ve burada av için hazırlık yaparken tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Uz (26), halasının torunu olan 17 yaşındaki M.G.'yi ava gitmek için evine çağırdı. M.G.'nin elinde bulunan Şakir Uz'a ait tek kırma av tüfeği ateş aldı ve Şakir Uz sağ karın boşluğundan vuruldu. M.G., 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri ve jandarma Şakir Uz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.G., ölen gencin birlikte ava gitmek için kendisini evine çağırdığını, tüfeği temizlemek isterken kazara ateş aldığını iddia etti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.