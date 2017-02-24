24.02.2017 13:44:41

Ava Giderken Avlanan Dolandırıcıya 4 yıl 6 Ay Hapis

Kayseri'de 78 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve bankadan para çekerek, kendilerine ulaştırılmasını isteyen, daha sonra bankada yaşlı kadından siyah poşeti alırken suç üstü yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yaşlı kadının bu olaydan bir gün önce de başka sahte polislere 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı yüzük ve bin 500 TL ile 300 Euro para kaptırdığı ortaya çıktı.

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Kayseri'de 78 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve bankadan para çekerek, kendilerine ulaştırılmasını isteyen, daha sonra bankada yaşlı kadından siyah poşeti alırken suç üstü yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yaşlı kadının bu olaydan bir gün önce de başka sahte polislere 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı yüzük ve bin 500 TL ile 300 Euro para kaptırdığı ortaya çıktı.YAŞLI KADIN BİR KEZ DOLANDIRILDIİddiaya göre, 78 yaşındaki D.A.'yı, 20 Aralık 2016'da evde bulunduğu sırada telefondan arayan bir erkek şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Telefondaki şahıs, Kayseri'de patlayan bombanın suçlularını aradıklarını söyleyip, yine yaşlı kadının kimlik bilgileriyle ilgili olarak, bazı bilgileri verip, bir kuyumcunun soyulduğunu, evde bulunan para ve altınlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını belirtip, yaşlı kadını ikna etti. D.A., evde bulunan 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı yüzük, bin 500 TL ve 300 Euro parasını poşete koyarak, telefondaki şahsın tarif ettiği yere gitti. Şahıs ile buluşan D.A. ziynet eşyaları tekrar eve giderek o şahsa verdi.POLİS SUÇ ÜSTÜ YAKALADIErtesi gün yaşlı kadın D.A. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan evindeyken yine telefon çaldı. 21 Aralık 2016'da kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, bankadan para çekmesi ve kendilerine ulaştırmasını istediler. Durumu öğrenen yaşlı kadının oğlu H.A.A., polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri yaşlı kadını yönlendirip, Kale Surları arkasındaki bankaya gitti. Siyah bir poşetin içerisine kağıt parçaları koyup, telefondaki şahsı arayarak, şahsı olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen ve siyah poşeti alacağı sırada şüpheli Ö.K.'yi tetikte bekleyen polis ekipleri suç üstü yakaladı.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ö.K. ve avukatlar hazır bulunurken, 78 yaşındaki mağdur kadın D.A. duruşmaya katılmadı."VİCDANINIZA SIĞINIYORUM"Sanık Ö.K., duruşmada "H.K. isimli tanıdığım birisinden bin TL borç para istedim. Kendisi de bana bir iş verdi, o işi yaparsam 2 bin TL para vereceğini söyledi. Banka önünde annesi ve yeğenin beklediğini, siyah bir poşet vereceklerini, onu almamı söyledi. Ben de banka önüne gittim, bu sırada polisler yakaladı. Yemin ederim bilerek suç işlemedim. Ortada bir suç vardır ve ben maşa olarak kullanıldım. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.Mağdur avukatı da mahkemede "Bunlar organize suç örgütleridir. Türkiye'de bu konuda dolandırılan bir çok mağdur vardır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.K.'ye 4 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası verdi.