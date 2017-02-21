21.02.2017 17:19:30

Av yasakları başlıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avlanması serbest olan bazı türlere 26 Şubat tarihi itibariyle av yasağı getirildiğini bildirdi. Av yasaklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aliağa Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Candan, yasaklı dönemlerde yapılacak olan avlanmalarda şahıslar hakkında yasal işlemlerin uygulanacağını söyledi.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avlanması serbest olan bazı türlere 26 Şubat tarihi itibariyle av yasağı getirildiğini bildirdi. Av yasaklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aliağa Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Candan, yasaklı dönemlerde yapılacak olan avlanmalarda şahıslar hakkında yasal işlemlerin uygulanacağını söyledi.Av sezonunun 26 Şubat Pazar gününden itibaren 6 ay boyunca kapalı kalacağını ifade eden Başkan Candan, "Şuanda 47 tanesi aktif olmak üzere toplam 255 üyemiz bulunuyor. Özellikle mart, nisan ve mayıs ayları hayvanların üreme dönemleri olduğu için bu aylarda avlanmak kesinlikle yasaktır. Yasakla birlikte biz de avlanmaya ara vereceğiz. Yasaklara uymayanlar yasa gereği ilk etapta 375 lira kaçak avlanma cezasına çarptırılacak. 6 ay boyunca kapalı kalacak sezonun ağustos ayında açılmasını bekliyoruz" dedi.Avlaması yasak olan hayvanlarDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonunun ilgili kararına göre; bıldırcın, üveyik, kum kekliği, çil kekliği, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcu, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş, patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, bozkaz, kaşıkgarga, çulluk, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, saksağan, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki, kaya sansarı, yaban domuzu ve çakal avlamak, 26 Şubat tarihinden itibaren yasak olacak.