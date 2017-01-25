25.01.2017 19:11:30

Av tüfeği ile vurarak öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu arkadaşını vurularak ölümüne sebep olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu arkadaşını vurularak ölümüne sebep olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde Alanya'ya bağlı Süleymanlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefona şarj cihazı istemek bahanesi için Mehmet Turaç'ın(30) evine gelen Avni T., eve girdiği sırada elinde bulunan av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan çok sayıda saçma evde bulunan Turaç'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Turaç kanlar içinde yere yığılırken, Avni T. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Turaç'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Turaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardın soruşturma başlatan jandarma ekipleri ise Turaç'ın ölümüne sebep olan Avni T., kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Avni T., karakoldaki sorgusu devam ettiği ve olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıldığı belirtildi.