25.02.2017 09:26:26

Av sezonu sona eriyor

13 Ağustos 2016 tarihinde açılan av sezonu 26 Şubat 2017 tarihinde sona erecek.

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13 Ağustos 2016 tarihinde açılan av sezonu 26 Şubat 2017 tarihinde sona erecek.Kırklareli Lüleburgaz Gündoğu Mahallesi Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Sayın, av sezonunun 26 Şubat tarihinde sona ereceğini kaydetti. Güzel bir av sezonunu geride bıraktıklarını söyleyen Sayın, "13 Ağustos 2016'da başlayan av sezonu 26 Şubat Pazar günü sona eriyor. İyi bir av sezonunu değerlendiren avcılarımız geçmiş seneye oranla bu sene daha başarılı geçtiğini söyledi. Uzun yıllardır bu kadar kış olmaması ve bu kışın sert geçmesi avcılar için iyi oldu. Çünkü yaban türleri ormanlara geldi. Su kuşları türleri avcılarımız için iyiydi. Biz kaçak avcılara karışıyız. Denetimler ekipler tarafından sürüyor. Kaçak avcılar, yasal avcılarımızın hakkını yiyorlar. Biz avına sahip çık, avını kaçak avcıyla paylaşma diyoruz" dedi.