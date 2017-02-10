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ATT ve Paramedikler Günü
10.02.2017 11:07:40

ATT ve Paramedikler Günü

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, ambulans başına 18 bin 584 kişinin düştüğü, 2 bin 323 tane 112 istasyonunun olduğu ülkemizde, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramediklerin sorunlarına ne yazık ki yeterince çözüm üretilmediğini belirtti.

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, ambulans başına 18 bin 584 kişinin düştüğü, 2 bin 323 tane 112 istasyonunun olduğu ülkemizde, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramediklerin sorunlarına ne yazık ki yeterince çözüm üretilmediğini belirtti.

11 Şubat ATT ve Paramedikler Günü sebebiyle açıklama yapan Zengin, "Yaptıkları müdahalelerle insanların hayata tutunmasını sağlayan ATT ve Paramedik arkadaşlarımızın büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yaptıklarına şahit oluyoruz. Bir yılda 5 Milyonun üstünde acil vakaya giderek hizmet sunan bunun yanı sıra 120 milyon asılsız ihbarla da uğraşmak durumunda kalan 112 çalışanlarımız yoğun bir tempoyla çalışma hayatlarını devam ettirmektedirler. Ambulans başına 18 Bin 584 kişinin düştüğü, 2323 tane 112 istasyonunun olduğu ülkemizde ATT ve paramediklerimizin ne yazık ki sorunlarına ısrarla sırt çevrilmektedir." dedi.

Ambulans kurşunlanması, 112 çalışanlarının sık sık şiddet olaylarına maruz kalmasına rağmen hala ve ısrarla adli olaylarda polis ve ambulansın eş zamanlı olarak olay yerinde yer almasına yönelik bir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Zengin, "Şiddet ve sıklıkla ambulans kazaları nedeniyle hayat kurtaran ATT ve Paramedikler her vakaya gittiklerinde hayatlarından endişe eder bir hale gelmişlerdir. Acil olarak nitelendirilen tüm kamu hizmetlerinin sunan kamu çalışanları (itfaiye, polis v.b) görev esnasında hayatını kaybetmesi nedeniyle görev şehidi sayılırken 112 acil çalışanları ise bu değerlendirmenin dışında tutulmaktadır. Aileler mağdur edilmektedir." diye konuştu.

Yemek yardımının nakdi ödenmesinin bile ne yazık ki ATT ve paramedikler için adeta bir eziyete dönüştürüldüğünü öne süren Zengin, şöyle devam etti: "2016'nın Ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken bu düzenleme sürekli ertelenerek ancak Eylül ayından itibaren hayata geçebilmiştir. Bazı illerde ne yazık ki bu ödemelerin 2017 ocak ayına sarkıtıldığı bile görülmüş, başvurumuz sonrası bakanlık 'nakdi yemek yardımlarını ödeyin' diyerek taşraya uyarıda bulunmuştur."

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, Türk Sağlık-Sen olarak tüm sorunların çözüme kavuştuğu, güvenli ve huzur verici bir çalışma hayatı dileğinde bulunarak, "Tüm ATT ve Paramediklerin 11 Şubat ATT ve Paramedikler gününü kutluyor, insanları hayatta tutmak için hizmet verirken şehit olan paramedik arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.

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