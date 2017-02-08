08.02.2017 15:16:06

ATSO Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamada, kentin Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 22 milyon 983 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamada, kentin Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 22 milyon 983 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Ocak ayında 69 farklı ülkeye ihracat yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İller sıralamasında Afyonkarahisar 2017 yılı Ocak ayında geçen seneye göre 4 basamak gerileyerek 81 il içerisinde 30'uncu sırada yer almıştır. Ocak ayında Irak'a yapılan ihracatta yüzde 21,8 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu yükselişle Irak'a 7 milyon 157 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 7,8 artarak 3 milyon 620 bin dolar olmuştur. Çin Halk Cumhuriyetine de ihracatta artış yaşanmıştır, yaklaşık yüzde 17 oranında artan ihracatımızın tutarı 2 milyon 550 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.Ocak ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında artış gözlemlenmiştir. Yüzde 4,4 oranında artan mermer ihracatı 1 milyon 49 bin dolar olmuştur. 7 milyon 390 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektöründe ise yüzde 15,1 artış gerçekleşerek Ocak ayında sektörel sıralamada 2'nci sırada yer almıştır. 3'üncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak ayı ihracatında da yüzde 62,2 yükseliş gözlemlenmiştir, bu sektörün ihracat tutarı 783 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. En çok ihracat artışın yaşandığı ülke Bangladeş olmuştur. Bu ülkeye yüzde 660 artışla 83 bin dolar ihracat yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.