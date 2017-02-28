28.02.2017 11:27:41

ATSO 24. Grup Meslek Komitesi'nden Akdeniz CLK'ya ziyaret

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi ile 24.Grup (Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleri CLK Akdeniz Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Erol Değerli ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu'nu ziyaret ettiler.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi ile 24.Grup (Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleri CLK Akdeniz Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Erol Değerli ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu'nu ziyaret ettiler.ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi ile Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avşaroğlu öncülüğündeki 24.Grup Meslek Komitesi Başkanı Veli Yavuzcan, Meclis Üyesi Murat Sönmez, Meslek Komitesi üyeleri Ayhan Çakır, İsmail Ekmekçioğlu, Erdal Kılıç, Meslek Komiteleri Müdürü Özcan Kaçar ve Genel Sekreter Yardımcısı Avukat İlkay Sarıçobanoğlu'dan oluşan heyetle, görevlerine yeni başlayan CLK Akdeniz Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Erol Değerli ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette elektrik dağıtım hizmetleri konusunda sektörel talepler ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 24. Grup meslek komitesi, ATSO üyelerinin taleplerini, enerji dağıtım konusundaki görüş ve önerilerini iletmek üzere CLK yetkilileri ile 3 aylık periyodlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerine devam ediyorlar. ATSO heyeti bu kapsamda CLK yetkilileri ile biraraya geldi.Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, ATSO üyelerinden Muratpaşa bölgesinde elektrik abonelik işlemlerinin çok uzun sürdüğüne dair şikâyetler aldıklarını kaydetti. CLK Genel Müdürü Erol Değerli ise elektrik abonelik işlemlerinin uzun sürmesinin Muratpaşa bölgesindeki yoğunluktan kaynaklandığını ve süreyi kısaltmak için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.ATSO Heyeti daha sonra Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürü Pervin Acar'ı ziyaret etti.ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avşaroğlu, Eski Sanayi Sitesi'nde sayaçların dışarı alınması çalışması sebebiyle yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerken, elektrik sayaçlarının bina dışına alınması ve işe başlama/iş bitim belgeleri konularında ATSO üyelerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, Eski Sanayi'de esnafın mağdur olmaması için kesinti saatlerinde düzenlemeye gideceklerini belirterek, "tabi olduğumuz mevzuat kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsam dâhilinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için de elimizden geleni yapıyoruz. Eski Sanayi Bölgesinde elektrik kesintileri konusunda yaşanan sıkıntının çözümü için elektrik kesintisi saatlerine dair düzenlemeler yapacağız" dedi.