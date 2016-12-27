27.12.2016 13:04:19

ATO yönetimi Ekonomi Bakanı Zeybekci'yi ziyaret etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok' dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok" dedi.Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi makamında ziyaret etti. ATO heyetinden bilgi alan Bakan Zeybekci, dünya üzerinde 1990'lı yıllardan bu yana ekonomik temelli savaş yaşandığına dikkat çekerek, "Tüm dünyadaki haritalar ekonomi kalemiyle yeniden çiziliyor. Türkiye'nin yaşadığı sancı, o kalemi tutan ellerden biri olma sancısıdır" diye konuştu.Bakan Zeybekci, OECD'nin 'Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017' raporuna işaret ederek, "Türkiye OECD tarafından açıklanan rakamlarda yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti" ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin yeni bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "Türkiye enerji hammaddesinde, teknolojide, tasarımda, dizaynda, markada, patentte, dağıtım ve tüketim kanallarına hakimiyette etken olmak zorunda. Türkiye bundan sonra yolculuğuna devam etmek için kendi finans imkan ve kaynaklarıyla hareket etmek zorunda. Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok" dedi.Gümrük Birliği güncellenecekÜç yıldan bu yana Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda titizlikle çalıştıklarını anlatan Bakan Zeybekci, ihracatın yüzde 48,5'i, ithalatın yüzde 41'i, doğrudan yabancı sermaye girişinin de yüzde 65'inin AB'den gerçekleştirildiğini bildirdi.Sadece sanayi ürünleriyle ilgili bir Gümrük Birliğinin sürdürülebilir olmayacağının altını çizen Zeybekci, sürdürülen müzakerelerle kapsamın, hizmet sektörü, tarım, gıda ve kamu alımları ile genişletileceğini söyledi. Zeybekci, yapılacak güncellemeyle Türkiye'nin Gümrük Birliğinin karar alma mekanizmalarında söz sahibi ve üçüncü ülkelerle imzalanacak anlaşmalara taraf olacağını ifade etti."20 bin ATO üyesi nefes alabilecek"ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, yeni yönetim olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını kaydeden Baran, "Ankara'da üyelerimiz için 1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Kredi üst sınırını 100 bin TL olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı terör olaylarına değinen Baran, terörün, destekçilerinin umduğu gibi bölücü değil aksine birleştirici etki yaptığını söyledi. Baran, konuşmasında Ankara'dan yurt dışına uçuşların artırılmasının Başkent'in ihracatının artırılması için önemine dikkat çekti.ATO'nun Ur-Ge başarısıEkonomi Bakanlığı tarafından başlatılan Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında ATO'nun medikal sektörü üzerinde çalışma yaptığını anlatan Başkan Baran, 2012-2016 yılları arasında sürdürülen proje ile 14 şirketin ihracatının 6,5 milyon TL'den 12,1 milyon TL'ye yükselerek, yüzde 86 oranında bir artış kaydettiğini aktardı. Baran, ATO'nun 2017 yılında medikal sektöründe ikinci kez UR-GE projesi yürüteceğini bildirdi.İhracatı artırmak amacıyla Yurt Dışı Fuar Teşviki Projesi uyguladıklarını da bildiren Başkan Baran, yüzde 50 olan teşvik oranını 2017 yılında yüzde 70'e yükseltmek istediklerini söyledi.ATO heyetinin Bakan Zeybekci'yi ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Vecdet F. Şendil, Selahattin Karaoğlan, İhsan Şahin, M. Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Hakan Tarhan, Meclis Üyeleri Nizamettin Uğurlu, Temel Aktay, Nihat Uysallı, Abidin Memili, Cengiz Güler ve Hüseyin Özer eşlik etti.