SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ATO yönetimi Ekonomi Bakanı Zeybekci'yi ziyaret etti
27.12.2016 13:04:19

ATO yönetimi Ekonomi Bakanı Zeybekci'yi ziyaret etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi makamında ziyaret etti. ATO heyetinden bilgi alan Bakan Zeybekci, dünya üzerinde 1990'lı yıllardan bu yana ekonomik temelli savaş yaşandığına dikkat çekerek, "Tüm dünyadaki haritalar ekonomi kalemiyle yeniden çiziliyor. Türkiye'nin yaşadığı sancı, o kalemi tutan ellerden biri olma sancısıdır" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, OECD'nin 'Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017' raporuna işaret ederek, "Türkiye OECD tarafından açıklanan rakamlarda yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yeni bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "Türkiye enerji hammaddesinde, teknolojide, tasarımda, dizaynda, markada, patentte, dağıtım ve tüketim kanallarına hakimiyette etken olmak zorunda. Türkiye bundan sonra yolculuğuna devam etmek için kendi finans imkan ve kaynaklarıyla hareket etmek zorunda. Bizden başka bu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanallarının kontrol edilmesi avantajına sahip bir ikinci ülke yok" dedi.

Gümrük Birliği güncellenecek

Üç yıldan bu yana Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda titizlikle çalıştıklarını anlatan Bakan Zeybekci, ihracatın yüzde 48,5'i, ithalatın yüzde 41'i, doğrudan yabancı sermaye girişinin de yüzde 65'inin AB'den gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sadece sanayi ürünleriyle ilgili bir Gümrük Birliğinin sürdürülebilir olmayacağının altını çizen Zeybekci, sürdürülen müzakerelerle kapsamın, hizmet sektörü, tarım, gıda ve kamu alımları ile genişletileceğini söyledi. Zeybekci, yapılacak güncellemeyle Türkiye'nin Gümrük Birliğinin karar alma mekanizmalarında söz sahibi ve üçüncü ülkelerle imzalanacak anlaşmalara taraf olacağını ifade etti.

"20 bin ATO üyesi nefes alabilecek"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, yeni yönetim olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını kaydeden Baran, "Ankara'da üyelerimiz için 1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Kredi üst sınırını 100 bin TL olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı terör olaylarına değinen Baran, terörün, destekçilerinin umduğu gibi bölücü değil aksine birleştirici etki yaptığını söyledi. Baran, konuşmasında Ankara'dan yurt dışına uçuşların artırılmasının Başkent'in ihracatının artırılması için önemine dikkat çekti.

ATO'nun Ur-Ge başarısı

Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında ATO'nun medikal sektörü üzerinde çalışma yaptığını anlatan Başkan Baran, 2012-2016 yılları arasında sürdürülen proje ile 14 şirketin ihracatının 6,5 milyon TL'den 12,1 milyon TL'ye yükselerek, yüzde 86 oranında bir artış kaydettiğini aktardı. Baran, ATO'nun 2017 yılında medikal sektöründe ikinci kez UR-GE projesi yürüteceğini bildirdi.

İhracatı artırmak amacıyla Yurt Dışı Fuar Teşviki Projesi uyguladıklarını da bildiren Başkan Baran, yüzde 50 olan teşvik oranını 2017 yılında yüzde 70'e yükseltmek istediklerini söyledi.

ATO heyetinin Bakan Zeybekci'yi ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Vecdet F. Şendil, Selahattin Karaoğlan, İhsan Şahin, M. Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Hakan Tarhan, Meclis Üyeleri Nizamettin Uğurlu, Temel Aktay, Nihat Uysallı, Abidin Memili, Cengiz Güler ve Hüseyin Özer eşlik etti.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Galatasaray'ın efsane formaları yeniden satışta
Galatasaray'ın efsane formaları yeniden satışta
Galatasaray tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.
27.12.2016 13:09:26
Uyuşturucuyla yakalanan kişi Türkiye’den özür diledi
Uyuşturucuyla yakalanan kişi Türkiye’den özür diledi
Eskişehir tarihinin 164 kilo 242 gram ile yakalanan en yüklü uyuşturucu madde sanığı, bugünkü duruşmada 'Türkiye’den özür diliyorum' dedi.
27.12.2016 13:03:43
Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası
Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek en fazla görev verilen hakemler oldu.
27.12.2016 12:49:35
Suriye’deki PKK kampından kaçıp teslim oldular
Suriye’deki PKK kampından kaçıp teslim oldular
TSK, Suriye'de PYD kampından kaçan 3 kişinin Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı.
27.12.2016 12:49:08
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit düşen askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
27.12.2016 12:27:30
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen astsubaylar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
27.12.2016 12:16:08
HDP ve DBP Kars İl Başkanları tutuklandı
HDP ve DBP Kars İl Başkanları tutuklandı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.
27.12.2016 12:08:59
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
İsrail, ABD'nin bu adımı atmasından korkuyor
İsrail, ABD'nin bu adımı atmasından korkuyor
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı
PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Halep'in yeni Rus komutanı da düşen uçaktaymış
Halep'in yeni Rus komutanı da düşen uçaktaymış
Rus elçi suikastinde yeni karar
Rus elçi suikastinde yeni karar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Anayasa değişikliğinin ilk maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliğinin ilk maddesi kabul edildi
Hükümet'ten net mesaj: Barzani eğer başarılı olmazsa...
Hükümet'ten net mesaj: Barzani eğer başarılı olmazsa...
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
Irak Başbakanı İbadi ve Sadr aylar sonra bir araya geldi
Irak Başbakanı İbadi ve Sadr aylar sonra bir araya geldi
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları