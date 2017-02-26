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ATO'dan hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalıştay
27.02.2017 12:57:27

ATO'dan hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalıştay

Ankara Ticaret Odası (ATO), 'Yeni Düzenlemeler Işığında Ticaret Sicili, MERSİS, Oda Sicil Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Uygulama Birliği'nin Sağlanması Çalıştayı' düzenledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), "Yeni Düzenlemeler Işığında Ticaret Sicili, MERSİS, Oda Sicil Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Uygulama Birliği'nin Sağlanması Çalıştayı" düzenledi.

ATO 65 Nolu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO'nun üyelerine verdiği hizmetleri iyileştirmek, uygulamadaki koordinasyonu artırmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası (AYMMO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) yetkililerini "Yeni Düzenlemeler Işığında Ticaret Sicili, MERSİS, Oda Sicil Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Uygulama Birliği'nin Sağlanması Çalıştayı"nda bir araya getirdi. Anadolu Otel'de gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tarhan yaptı. Tarhan, yeni yönetim olarak Ankara Ticaret Odasının başta ticaret sicili olmak üzere üyelerine sunduğu hizmetlerini iyileştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi. ATO Ticaret Sicili Müdürlüğünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hizmet verdiğini hatırlatan Tarhan, bu hizmeti alanların da ağırlıklı olarak AYMMO ile ASMMMO üyeleri olduğunu söyledi.

ATO'nun hizmetlerinin daha sağlıklı sürmesi için ATO dahil, bakanlık ve odaların görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığını belirten Tarhan, "Ankara için faaliyet yürüten kuruluşlarız. Bu çalışmaları daha etkin hale getirmek için meslek odalarıyla iş birliği içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

ATO Meclis Üyesi ve aynı zamanda Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanvekili olan Hüseyin Özer'in yönettiği çalıştayda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar bir konuşma yaptı. Başar, Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan yeniliklerden bahsederek, çek ve iflas erteleme konularında yaptıkları düzenlemeleri anlattı. Başar, şirket kuruluşunu kolaylaştırmak ve maliyeti azaltmak için şirket kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicilleri huzurunda imzalanması yönünde düzenleme yaptıklarını bildirdi. Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde bir Perakende Bilgi Sistemi kurmayı düşündüklerini anlatan Başar, Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu sistemle tek temas noktasında bilgilerin toplanarak, zaman ve emek kaybının önüne geçileceğini kaydetti.

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Nurettin Çekici, Ankara Ticaret Odasının gerçekleştirdiği çalıştayda konunun paydaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni bir başlangıç yapıldığını kaydeden Çekici, "Amacımız, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bize getirdiği olanakları Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çalışmalarının verimli olmasını, olanaklar çerçevesinde bize çok daha yararlı hizmetler sunmasını beklemektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yarım asır boyunca yürürlükte bulunan bir önceki Türk Ticaret Kanunu'nun hayatın dinamiklerinin gerisinde kaldığını hatırlatan Çekici, denetim, şirketleşme ve şeffaflık odaklı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ihtiyaçlara cevap verdiğini anlattı. Çekici, kanunun başarıyla uygulanamayan bölümlerinin düzenlenmesi konusunda bakanlığın yanında olarak yeni düzenlemeler yapılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin de, Ankara Ticaret Odasının paydaşları bir araya getirerek, sorunların çözümleri konusunda adım atmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Ticaret Sicili'nde en çok işlem yapanların ASMMMO üyeleri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bu anlamda özellikle yeni ticaret odası yönetimini ticaret sicilinde yaşanan sorunların çözümü için paydaşları bir araya getirmiş olmasından dolayı da kutluyorum" diye konuştu.

Meclis Üyesi Hüseyin Özer'in yönettiği çalıştayda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanı Mustafa Umut Özgül, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Hüseyin Seçkin, AYMMO Başkan Yardımcısı Sakıp Şeker, ASMMMO Üyesi Mukaddes Yalçın birer sunum yaptı. Ankara Ticaret Odası adına konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Özmen, ASMMMO ve Ankara Sanayi Odasına Türkiye'de örneği görülmemiş bir uygulamayla oda bünyesinde çalışma ofisi tahsis eden ATO'nun çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara çalıştayın anısına birer plaket sunuldu. Çalıştayda taraflarca ortaya konan görüşlerin ATO'nun üyelerine verdiği hizmetlerin iyileştirilmesi çalışmalarına ışık tutması hedefleniyor.
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