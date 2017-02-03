03.02.2017 15:43:30

Atletizmde Osmangazi fırtınası

Osmangazi Belediyespor başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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Osmangazi Belediyespor başarılarına bir yenisini daha ekledi.Son dönemde katıldığı tüm branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Osmangazi Belediyespor kulübü sporcuları, toplam 967 sporcunun iştirak ettiği Turkcell U14 Salon Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. İstanbul Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda yapılan şampiyonada 9 sporcuyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı'ndan kızlarda İrem Çakır (13) bin metre yarışında Türkiye dördüncüsü, Yasemin Yeralan (12) 200 metre sprint yarışında Türkiye altıncısı, erkeklerde ise yüksek atlama branşında Ahmet Yiğit Akkala (12) Türkiye ikincisi, aynı branşta Muhammed Diyar Tunç (12) Türkiye altıncısı oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tamamı altyapıdan yetişen sporcularımız. Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bugüne kadar spora sporcuya yönelik çok ciddi yatırımlar yaptık. Atletizm branşında okullarda yapmış olduğumuz seçmelerin ardında takıma katılan çocuklarımız, her gün yeni başarılar elde ediyor. Bütün sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum" dedi.