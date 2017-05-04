04.05.2017 17:36:33

Atletizmde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bozüyük'ü başarıyla temsil eden ve dereceye giren genç sporcular ile bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bozüyük'ü başarıyla temsil eden ve dereceye giren genç sporcular ile bir araya geldi.Başarılı sporcularla Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Başkan Bakıcı, genç atletizmcilere madalyalarını takdim ederek; "Bozüyük'ümüzü gururlandıran siz gençlerimize Bozüyük Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız. Sizler bizlerin gururusunuz, geleceğin başarılı sporcularısınız. Umarım başarılarınız devam eder ve günü geldiğinde ülkemizi de yurtdışında temsil eden sporcular olarak bizlere bu mutluluğu tekrar yaşatırsınız" dedi. Bozüyük'ü Türkiye genelinde düzenlenen salon atletiz yarışmalarında temsil eden öğrencilerin isimleri ve dereceleri ise şu şekilde; Yasin Sosa 3 adım atlamada 1., Turgay Erdoğan 3 adım atlamada 2., Edanur Korkmaz triatlonda 1., Hayriye Nur Arı 3 adım atlamada 1., Orçun Ünalan 60 metre engellide 1. oldu.