26.02.2017 00:27:55

Atletizm: 22. Balkan Salon Şampiyonası

Türkiye, organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı

22. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve Avrupa Salon Şampiyonası için baraj geçme niteliği taşıyan organizasyona Türkiye, 35 sporcuyla katıldı.

Erkekler 400 metrede mücadele eden Batuhan Altıntaş, 46.92'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez bu başarıyı yakalayan milli sporcu, elde ettiği dereceyle şampiyonada 2009'dan bu yana 47 saniyenin altında koşan ilk isim oldu.

Kadınlar 3 bin metrede yarışan Tuğba Güvenç, 9.11.06'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Fahri Arsoy, Enis Ünsal, Akın Özyürek ve Mahsum Korkmaz'dan oluşan Türk Milli Takımı da erkekler 4x400 metre bayrak yarışında 3.16.26'lık zamanla altın madalya elde etti. Ay-yıldızlılar, organizasyonda 2015'ten itibaren koşulan bu kategoride üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı.

Erkekler bin 500 metrede Süleyman Bekmezci, 3.47.10'luk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.30 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Son iki Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zafer elde eden Emel Dereli de kadınlar gülle atmada 17.80 metrelik derecesiyle Türkiye adına gümüş madalya kazanan sporcular arasında yer aldı.

Kadınlar bin 500 metrede yarışan Emine Hatun Tuna, 4.20.48'lik derecesiyle, erkekler 60 metrede mücadele eden Yiğitcan Hekimoğlu da 6.82'lik zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.





- Üç Türkiye rekoru





Organizasyonda, erkekler 60 metre engellide 4. olan Mustafa Güneş, 7.93'lük derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu 0.04 saniye daha geliştirdi. Erkekler üç adım atlamada Necati Er, 15.96 ile Türkiye rekoru kırdı. Bu kategorideki eski rekor, 15.86 metreyle yine aynı sporcunun elinde bulunuyordu.

Erkekler sırıkla atlamada mücadele eden Ümit Sungur ise 5.21 metre ile kendisine ait Türkiye rekorunu 6 santimetre ileri taşıdı.

Bu arada Türkiye, madalya sayısında şampiyonada 3. olurken, atletlerin sıralamadaki yerlerine göre oluşturulan puan tablosunda 2. basamakta yer aldı.