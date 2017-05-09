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Atıl İnsan Kaynaları'ndan Akdemir'e suç duyurusu
09.05.2017 18:42:54

Atıl İnsan Kaynaları'ndan Akdemir'e suç duyurusu

Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüslerini işleten Atıl İnsan Kaynakları, avukatı kanalıyla durak harici yolcu indirme bindirme yaptığı halde yasa ve ilgili yönetmeliği uygulamadığını iddia ettiği Zonguldak Belediyesi, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüslerini işleten Atıl İnsan Kaynakları, avukatı kanalıyla durak harici yolcu indirme bindirme yaptığı halde yasa ve ilgili yönetmeliği uygulamadığını iddia ettiği Zonguldak Belediyesi, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Duyuruda, Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün tutanaklarıyla özellikle durak harici yolcu indirip bindirdiği pek çok defa tespit edildiği halde araçları yasalara aykırı olarak ısrarla trafikten men edilmediği ve bu yolla firmanın binlerce lira zarara uğratıldığı ifade edildi. Özel Halk Otobüslerini işleten Atıl İnsan Kaynakları'nın şikayeti üzerine zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde 30 ila 35 defa minibüslere ceza uyguladığı hatırlatıldı. Atıl İnsan Kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Yönetmeliğe göre, Belediye Başkanının yazılan cezaları Belediye encümenine getirmesi ve yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Ancak Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, onlarca ceza olmasına rağmen Zabıta Müdürlüğü'nün kestiği cezaları encümene getirmedi" denildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Belediye yönetimi hakkında yapılan suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi; "Yukarıda yer verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere şehir içi yolcu taşımacılığında kural ihlali yapan firma ve/veya araçlar hakkında gerekli tahkikat ve tespitin yapılması ve gerekli tutanakların tanzimi zabıta müdürlüğü ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü görev ve sorumluluğundadır. Müşteki firma, şüpheli birimlere defalarca yazılı ve şifai başvuru ve ihbarlarda bulunarak Kozlu ve Kilimli ilçelerine ait otobüs ve minibüslerin şehir içi sınırlarında yolcu alıp-bıraktığı, bu durumun sözleşme, meclis kararları ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu izah edilmiştir. Mamafih şüpheliler, Belediye Başkanına rağmen görevlerinden kaçınmakta ısrarcı olmuş ve her başvurumuz sonuçsuz kalmıştır. Kozlu ve Kilimli Otobüslerinin Zonguldak İl sınırlarında adeta şehir içi taşımacılığı yapar gibi Bindi-İndi yaptığı yazılı-görsel basın dahil herkes tarafından bilinmektedir. Bu hususta uhdemizde sayısız görüntü kaydı vardır. Günde sayısız defa bu şekilde ihlal gerçekleşmektedir ve yönetmelik hükümlerinde yer alan müeyyideler de açık ve nettir. Bu güne kadar bir tane aracın dahi trafikten men edilmemiş olması, şüphelilerin ne denli görevi savsakladığının ispatıdır. Eminiz ki şüpheliler; işledikleri suçtan kendilerini kurtarma gayesiyle; 'şimdiye kadar ihlali gerçekleştiren araçlar hakkında şu kadar tutanak düzenlenmiştir' savunmasını yapacaktır. Fakat bu ihlaller yıllardır yaşanmakta ve şüphelilerin tuttuğu tutanak sayısı bir günlük ihlali bile karşılamayacak kadardır. Kaldı ki yönetmelik hükümlerinde cezai müeyyideler aşamalı olarak belirlenmişken sadece 'tutanak tutuldu' savunması; kendilerinin görevi ihmal-gecikme-savsaklama suçlarından kurtaramayacaktır."

Yönetmeliğe atıfta bulunularak yapılan açıklamada Zonguldak Belediyesinin ilgili yönetmeliği ve denetimin nasıl yapılacağına ilişkin maddesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"07.06.2010 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararında belirtiği şekliyle belediye başkanlığı adına ulaşım hizmetleri müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında taksi, dolmuş, servis araçları, hizmet yönetmeliği çerçevesindeki kurallara uymadıkları gerekçesiyle düzenlenen zabıtlar belediye encümenince değerlendirilerek para cezası uygulanır. Bu ceza bir ay içerisinde aynı suçtan üç defa uygulanması halinde araç bir hafta trafikten men edilir. Bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki kat arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda 20'den fazla sayıda ihlal edilmesi halinde çalışma ruhsatı belediye encümen kararı ile iptal edilir. Tekrar çalışma ruhsatı verilmez. Belediye trafik birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar sadece taksi, dolmuş, servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesine ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır."
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