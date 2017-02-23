23.02.2017 18:18:42

Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti

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Atiker Konyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor 25 Şubat Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Atiker Konyaspor, bugün öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve toplu-topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncuların çabukluk hareketlerinin yapıldığı antrenman, topla oyun ve taktik çalışma ile sonlandırıldı.