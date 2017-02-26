27.02.2017 11:38:17

Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçındaki gerginlik

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin olaylara karıştığı tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maçın öncesi ve sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yürütülen soruşturmada, 10 kişinin olaylara karıştığı belirlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 10 kişinin ifadesinin alınması için çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Mağdurların beyanlarının alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılmıştır. Soruşturma, toplanan ve ele geçirilen delilerle titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresinde Atiker Konyaspor ile Antalyaspor taraftarları arasında 12 Şubat'ta oynanan karşılaşmanın öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında gerginlik yaşanmış, taraftarları yatıştırmaya çalışan bir polis, başına isabet eden sert cisimle yaralanmıştı.