25.02.2017 10:59:14

Atık Yönetimi Sempozyumu Antalya'da yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'da '2017 Atık Yönetimi Sempozyumu' düzenliyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'da "2017 Atık Yönetimi Sempozyumu" düzenliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "Atık Yönetimi Sempozyumu"nda, Danimarka ile İtalya'dan katılımcı ve konuşmacıların yer alacağını açıkladı.Sempozyumda, özel sektör temsilcileri, STK'lar, oda ve birlikler, üniversiteler ile belediyelerin temsilcileri ve endüstriyel atıkların yönetimi, maden atıklarının yönetimi, özel atıkların yönetimi, sağlık kuruluşları atıklarının yönetimi, ambalaj atıklarının yönetimi ve belediye atıklarının yönetimi gibi konular ele alınacak.Açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenecek "2017 Atık Yönetimi Sempozyumu"nda atık yönetimi alanındaki yeni ve temiz üretim teknolojileri, atıktan enerji uygulamaları, atığın yan ürün ve hammadde olarak kullanılması, biyoreaktör tipi atık depolama, sıfır atık politikası, atık getirme merkezi gibi yeni teknoloji ve uygulamaların çeşitli oturumlarda ele alınacağı, atık yönetimi hedeflerine yönelik başarılı uygulamaların ödüllendirileceği bir tören de düzenlenecek.