23.07.2017 18:53:10

Atık kağıt toplayıcısından çevreci bisiklet

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde atık kağıt toplayıcılığı yapan Hikmet Gişi, elektrikli bisikletine güneş paneli taktırdı.



15 yıldan bu yana atık plastik ve kağıt toplayarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Hikmet Gişi, önceleri 3 tekerlekli tabla ile bu işi yaptığını ancak bu şekilde çok zorlandığını belirtti. Gişi, 2 yıldan bu yana kullandığı kasalı elektrikli bisikletinin şarjı bitince yolda kalmasından dolayı aracına elektrik üreten güneş paneli taktırdı.



Hikmet Gişi, mesleğe 15 yıl önce 3 tekerlekli tabla ile başladığını belirterek, "Tabla yorucu oluyordu. Daha sonra elektrikli bisiklet aldım. İşimi yapmamda çok faydalı oldu. Ancak şarj bitince yollarda kalıyordum. Şarj sıkıntısını çözmek için de güneş panelleri taktırdım. Şimdi yolda kalmıyorum" dedi.



Zayıf akım teknolojileri uzmanı Hacı Ahmet Alparslan, elektrikli bisikletlerdeki akülerin belirli bir kapasitesi olduğunu belirterek, "Akünün sekiz saate kadar şarja dayanması, şarj edilmesi gerekiyordu. Bu da arkadaş için zaman kaybına neden oluyordu. Güneş pilleriyle bu sorunu ortadan kaldırarak 24 saat boyunca enerji elde etmiş olduk" diye konuştu.



