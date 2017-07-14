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Atiba: Sezona iyi bir giriş yapmalıyız
14.07.2017 14:57:29

Atiba: Sezona iyi bir giriş yapmalıyız

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Atiba, sezona iyi bir giriş yapmaları gerektiklerini belirterek, ''Bu sezon Avrupa'da daha da ileriye gideceğiz'' dedi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Ryan Babel birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Atiba Hutchinson, sezon öncesi hazırlıkları değerlendirdi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Atiba, "Bu dönem her zaman zordur. Belli bir tempoyu yakalamak için sıkı çalışmalısınız. Biz de öyle yapıyoruz. Bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz tekrar birlikteyiz. Bazı alışkanlıklarımızı tekrar kazınyoruz. Burada sezona iyi girmek çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. İnanıyorum ki sıkı bir çalışmayla sezona iyi bir giriş yapacağız" dedi.

"PEPE KUPALAR KAZANMAYA ALIŞMIŞ BİR OYUNCU"

Takımdan ayrılan Marcelo'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Atiba, "Buraya geldiği ilk günden bu yana önemli katkıları oldu. Onunla Hollanda'dan bu yana çok önemli ilişkilerimiz oldu. Pepe için çok fazla konuşmaya gerek yok. Kazanma karakterinde olan bir oyuncu. Kupalar kazanmaya alışmış bir futbolcu. Kendisiyle çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun zor geçtiğini de sözlerine ekleyen Atiba, "Birçok maç oynadık. Çok yoğun bir takvim içindeydik. Genel olarak geçen sezondan memnunum. Bazı sakatlıklarım oldu fiziksel olarak istediğim seviyeye çıkamadım ve bu da hayal kırıklığı oluşturdu bende. Ama takım ligi çok iyi bir yerde bitirdi ve bu mutlu etti beni. Kendime mümkün olduğu kadar iyi bakmaya çalışıyorum. Bazı alışkanlıklarım var ve bu doğrultuda devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ"

Geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığın kendisi için çok üzücü olduğunu söyleyen Atiba, "Takıma katkı verememek beni çok üzdü. Nihayetinde şampiyon olduk ve bu çok önemliydi. Takım için 2 üzücü an vardı geçen sezon. Birisi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamamız. Diğeri de Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmemizdi. Turu geçseydik daha ileriye gidebileceğimizi biliyorduk. Bu sezon daha çok çalışarak daha da ileriye gideceğimize inanıyorum" dedi. Atiba fikstürle ilgili olarak da, "Ligin ilk haftalarında fazla deplasmana gitmemek, başlangıçta çok seyahat etmemek küçük bir avantaj gibi görünebilir ama maç maç gideceğiz. Önemli olan lige iyi bir giriş yapmak. Bunu başarınca özgüveniniz yerine geliyor. Bu doğrultuda hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Yaşanan şampiyonluğun çok özel olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Çünkü tüm sezon boyunca tek bir hedef için çabalıyorsunuz ve bunu başarmak çok güzel. Bir de şampiyonluk kutlamasını böyle bir taraftarla yaşayınca bunun da etkisini 100'le çarpabilirsiniz. Kutlamalara gelince, bu gerçekten güzeldi" dedi.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana yaşanan yükselişin çok önemli olduğunu ifade eden Atiba, "Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı yükseliş gerçekten olağanüstü. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stadyum ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi bu zaten tartışılmaz. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli" diye konuştu. Atiba, favori tezahüratının 'üçlü' olduğunu da ifade ederek, "Stada dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Orası bizim için çok özel bir yer. Dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK ÇOK ÖZEL OLUR"

Beşiktaş'la devam eden bir sözleşmesinin olduğunun altını çizen Atiba, "Ben burada çok memnunum ailem çok memnun. Kariyerimi burada bitirmek benim ve ailem için çok özel olur. Taraftarlarımız geldiğim günden bu yana beni çok sahiplendiler. Şu anda odaklandığım tek nokta önümüzdeki sezon başarılı olmak" dedi.

Hala futbol oynamaya devam ettiğini söyleyen Hutchinson, "Ama futbolun içinde kalmak isterim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımda altyapıda çalışmak gibi bir düşünceye sahip olabilirim" diye konuştu.

Oğlu Noah'ın antrenmanlara başladığını ifade eden Kanadalı oyuncu, "Ama biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş altyapı için hazırlanmaya başlayabilir" dedi.

Atiba son olarak Beşiktaş'ta birlikte oynadığı oyuncular içerisinde en çok gelişim gösteren ismin Oğuzhan olduğunu belirterek, "Birlikte en çok süre aldığım için muhtemelen odur. Seviyesini çok iyi yükseltti ve her geçen gün de deneyimini artırdı" diyerek sözlerini tamamladı.


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