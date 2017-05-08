09.05.2017 12:48:23

ATG 'Çocuk Kitapları Şenliği'ne yoğun ilgi

ATG Alışveriş Merkezi, Ankaralı okurları çocuk edebiyatçılarla buluşturdu.

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ATG Alışveriş Merkezi, Ankaralı okurları çocuk edebiyatçılarla buluşturdu.AVM'de düzenlenen etkinlikte, 'Çocuk ve Doğa', 'Çocuk Edebiyatı', 'Doğa ve Bilim' ve 'Çocuklarda Okul Öncesi Dönem' ile ilgili soruları yanıtlayan yazarlar, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.Sevilen yazar Şermin Çarkacı moderatörlüğünde yapılan söyleşide; Bay Kabuk ve Ejder, Uyuyamayan Koala, İstanbul'da Bir Gün, Kudüs'te Bir Gün, Kayıp Oruç Balığı, Hayvan Atlası, Yeşil Günlük kitaplarının yazarı Zeynep Sevde, bilime merak uyandıran, FiL Ozof'un Bilim Günlüğü, Fil Ozof'un Doğa Günlüğü kitaplarının yazarı Yrd. Doç. Dr. Fatih Dikmen ve 2000 yılında Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi En İyi Konuşan Haber Spikeri ödülüne layık görülen, Sakız Ağacı, Kırmızı Denizyıldızı, Yaprağın Renkleri, Poşetto, Bana Kışı Anlat kitaplarının yazarı Ceren Kerimoğlu sevenleriyle buluştu.Söyleşide yazarlara sorular soran ziyaretçiler, çocuklarla iletişim, çocukların hayal dünyasının geliştirilmesi, okul öncesi eğitim ve yazar olma süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tam 2 saat süren etkinlik için 'Senin En Sevdiğin Çocuk Kitabı Neydi?' adlı sosyal medya yarışması düzenleyen ATG Alışveriş Merkezi; yarışmada takipçilerine yazarların imzalı kitaplarını hediye etti.