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ATB Başkanı Çandır: 'Tedbirler, Antalya için yetersiz'
22.02.2017 11:48:49

ATB Başkanı Çandır: 'Tedbirler, Antalya için yetersiz'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 'Ülke geneline yapılan bu iyileştirici tedbirler Antalya'nın içerisinde bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır' dedi. Çandır, işsizliğin azaltılması yönünde atılacak adımlar için tarım sektörünün büyük bir potansiyel taşıdığına da dikkat çekerek, tarımsal istihdamın üzerindeki en büyük engeli genel sektörlere odaklı hazırlanmış olan sosyal güvenlik sistemi olarak gördüğünü söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Ülke geneline yapılan bu iyileştirici tedbirler Antalya'nın içerisinde bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır" dedi. Çandır, işsizliğin azaltılması yönünde atılacak adımlar için tarım sektörünün büyük bir potansiyel taşıdığına da dikkat çekerek, tarımsal istihdamın üzerindeki en büyük engeli genel sektörlere odaklı hazırlanmış olan sosyal güvenlik sistemi olarak gördüğünü söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Şubat Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetim faaliyetleri ve sektörel konuların ele alındığı mecliste konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Başkan Ali Çandır, son iki ayda gerçekleştirilen yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut istihdamın korunması ve ilave yeni istihdamın sağlanması gibi çalışmalarla esnaflara sağlanan teşviklerin Antalya için yetersiz olduğunu söyledi. 'Antalya bakışı' talebini yineleyen Çandır, "Bu teşviklerden ve kararlardan memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak, ülke geneline yapılan bu iyileştirici tedbirler Antalya'nın içerisinde bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır" dedi.

"İşsizliğe ilaç olacak boyuttadır"

Genel işsizliğin azaltılması yönünde atılacak adımlar için tarım sektörünün büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Çandır, tarımsal istihdamın üzerindeki en büyük engeli, sanayi ve hizmet sektörü gibi genel sektörlere odaklı hazırlanmış olan sosyal güvenlik sistemi olarak gördüklerini söyledi. Çandır, "Tarım sektörüne özel bir sosyal güvenlik sistemi talebimizi her ortamda olduğu gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Orhan Yeğin'in katımlıyla yapılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısında da dile getirdim. Bu talebimizin gerçekleştirilmesi halinde sektörümüzün doğasına uyumlu bir sosyal güvenlik sistemi kurgulanırsa tarım sektörünün istihdam yaratma potansiyeli, işsizliğe ilaç olacak boyuttadır" diye konuştu.

"Kredi kullanımı geriledi"

Türkiye ortalamasında mevduatın nakdi kredileri karşılama oranının son iki yılda yüzde 81 oranında sabit kaldığını belirten Çandır, Antalya'da 2015 yılında yüzde 58 olan karşılama oranının 2016 yılında yüzde 48'e gerilediğine dikkat çekti. Çandır, "2015 yılında 100 TL'lik mevduata karşın 174 TL kredi kullanan kentimiz, 2016 yılında ise 100 TL'lik mevduatına karşılık 208 TL kredi kullanır duruma gelmiştir. Bir başka anlatımla; mevduatımız yaklaşık 2,5 milyar TL azalırken, kredi borcumuz yaklaşık 5,5 milyar TL artmıştır" dedi.

"Karşılıksız çek oranında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"

Karşılıksız çek oranı konusuna da değinen Çandır, ocak ayında karşılıksız çeklerde bir önceki aya göre binde 8 oranında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 3 oranında olunduğunu belirterek Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre karşılıksız çek adedinin yüzde 47,4 seviyelerine ulaştığını aktaran Çandır, "Burada dikkat çekmemiz gereken konu; geçen yılın aynı ayına göre karşılıksız çekte miktar açısından yüzde 5,2' lik bir artış gözlemlenirken, karşılıksız çek adedimizdeki yüzde 47,4 'lük artış yaşanmıştır" diyerek, artışın KOBİ'leri ciddi bir darboğaz yaşattığını vurguladı.

"Önlemler Antalya için yetersiz"

Son iki aylık dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut istihdamın korunması ve ilave yeni istihdamın sağlanması ile diğer zorluklara karşın alınan tedbirlerden dolayı memnun olduklarını ifade eden Çandır, bu tedbirlerin Antalya için yetersiz olduğunu savundu. Çandır, "Ancak, ülke geneline yapılan bu iyileştirici tedbirler Antalya'nın içerisinde bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır. Buradan 'Antalya Yaklaşımı' talebimizi yineliyorum.

Diğer taraftan, yatırım iklimini iyileştirmenin yolu ise tek bir enstrümana bağlı değildir. Sermayenin maliyeti, talebin debisi, ileriyi görme güveni ve parasal hareketliliğin düzenliliği bunlardan bazılarıdır. Şimdi odaklanmamız gereken konu ülkemizde ve kentimizde büyümeyi yeniden sağlayacak bir yatırım ikliminin de bir an önce oluşturulmasıdır" diye konuştu.

"Bir konuşma binlerce kişinin ekmeğinden olmasına neden oluyor"

Son olarak geçtiğimiz hafta çıkan biberde ilaç kalıntısı haberleriyle ilgili görüşlerini dile getiren Çandır, "Üretici ve tüketiciyi olumsuz etkileyecek bir takım haberler yapılmaktadır. Bu asılsız haberler yine tarım sektörünün olumsuz yönde etkiledi. Her ne kadar ürünlerin arıyla döllenerek yapıldığını gösteren gerçek haberler sonradan yapılsa da bu tip gerçek dışı haberlerin kalıcı olarak tarım üzerinde etki yaptığını görüyoruz. Çünkü bir bilim adamının değerlendirmediği bir konuda başkasının çıkıp konuşması binlerce kişinim ekmeğinden olmasına sebep oluyor" ifadelerini kaydetti.
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