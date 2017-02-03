SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ATB Başkanı Çandır: 'Enflasyon yılın ilk ayında beklentinin üzerinde'
03.02.2017 13:55:50

ATB Başkanı Çandır: 'Enflasyon yılın ilk ayında beklentinin üzerinde'

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici enflasyonunun (TÜFE) Türkiye ortalamasında yüzde 2.46, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) ise yüzde 3.98 olduğunu kaydeden Ali Çandır, "2017 yılının ilk ayında enflasyon beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar, 2003 yılından beri görülen açık ara en yüksek enflasyonlardır. Bu artışların talep ağırlıklı olmaktan çok maliyet ağırlıklı olması, bizleri çok daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. Özellikle döviz fiyatlarındaki artışlar, önce üretici fiyatlarını daha sonra da tüketici fiyatlarını baskı altına alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Batı Akdeniz'de daha yüksek

Tüketici enflasyonunun Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de yüzde 2.51 rakamıyla ülke ortalamasının üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır, üretici enflasyonunun ise ülke ortalaması olan yüzde 3.98 ile aynı oranda olduğunu kaydetti. Çandır, tüketici enflasyonundaki yüksekliğin talepten değil, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Merkez Bankası fiyat istikrarına odaklanmalı

Yıllık enflasyonun henüz rekorluk seviyede olmadığını, önümüzdeki aylar için gerekli önlemlerin alınmasıyla enflasyonda istenmeyen rakamların önüne geçilebileceğini söyleyen Çandır, "TÜFE Türkiye ortalamasında yüzde 9.22, bölgemizde yüzde 9.68 ve ÜFE'de de yüzde 13.69 olan yıllık enflasyonlar, karşılaştığımız en yüksek değerler değildir. Yani eğer önümüzdeki aylar için gerekli önlemler alınabilirse, enflasyonda en kötüleri yaşamak zorunda kalmayabiliriz. Özellikle Merkez Bankamızın birincil görevi olan fiyat istikrarını sağlama görevine odaklanması, zaten talep yetersizliği içerisinde olan piyasanın bir de fiyat artışları baskısıyla karşı karşıya kalması yükünü hafifletici etki yaratacaktır" ifadelerini kaydetti.

Yaş meyve sebzenin enflasyonu düşük

TÜİK'in ocak ayından itibaren tarım ve gıdanın sepetteki ağırlığını yüzde 23'ten yüzde 21'e düşürürken, özel kapsamlı enflasyon göstergelerini değiştirerek yeni göstergeler eklediğini belirten Başkan Çandır, "İlan edilen tüm enflasyon rakamları bu değişikliklere göre yapıldı. Ocak ayı, tarımsal açıdan mevsim etkisinin ağırlıklı yaşandığı bir aydır. Bu yüzden özellikle yaş sebze, meyvede bir dalgalanma yaşanır. Nitekim ocak ayında yüzde 34'lük bir artış ilan edilmiştir. Ancak yaş sebze meyvenin yıllık enflasyonu yüzde 12 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 2.92 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani uzun dönemli bir analizde yaş sebze meyvenin enflasyonu hala çok düşüktür. Dolayısıyla tek bir noktaya bakıp genelleme yapmak yanıltıcı olabilmektedir" dedi.

2 haneli enflasyon uyarısı

Çandır, geçtiğimiz yılın enflasyon rakamlarını da değerlendirdi. 2016'nın Şubat, Mart, Ağustos aylarında negatif enflasyon ilan edildiğini belirten Çandır, "Bu yıl eğer o aylarda negatif enflasyonlar yani fiyat düşüşleri beklemiyorsak, o takdirde önümüzdeki aydan itibaren iki haneli enflasyonları görmeye başlayacağız demektir" uyarısında bulundu. Çandır, "Diğer 8 ayın beşinde yüzde 1'den küçük, üçünde ise yüzde 1'den büyük enflasyon rakamları ilan edilmiş. Bu yıl benzer bir enflasyon serisi yakalayamazsak çift haneye demir atmış bir enflasyon yılı olma riski taşımaktayız. Tetikleyici etkisi bakımından üretici fiyatları enflasyonunda da geçen yılın aynı aylarında ciddi düşük enflasyonlar söz konusu olmuştur. Bu da enflasyonda yükseliş riskini artıran bir durum olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 'dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu' iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı.
03.02.2017 14:38:02
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
03.02.2017 14:32:35
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
03.02.2017 14:12:01
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir asker kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtı.
03.02.2017 14:00:19
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yeniden inşa çalışmalarında şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.
03.02.2017 13:46:44
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
Malta’daki zirvede liderler, düzensiz göç sorunu, ABD ile ilişkiler ve AB’nin geleceğini ele alacak.
03.02.2017 13:45:04
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
Rusya Dışişleri'nden 'Lavrov ve Tillerson'ın bu ay bir araya gelmesi mümkün' açıklaması yapıldı.
03.02.2017 13:37:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları