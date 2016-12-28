28.12.2016 19:18:26

ATB Aralık Ayı Meclis toplantısı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Aralık ayı meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın tarımsal ticaretinin 2016 yılında son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını belirtti.

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Aralık ayı meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın tarımsal ticaretinin 2016 yılında son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını belirtti.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yapıldı. Yönetimin çalışmaları hakkında bilgi veren ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un insanlık dışı bir eylemle katledildiğini belirterek, olayı kınayan Çandır, "Ülkemizde ve ilimizde yaşayan Rus dostlarımız başta olmak üzere, Karlov ailesine ve tüm Rus halkına taziyelerimizi sunuyoruz" dedi. 2016 yılının planlandığı gibi bir yıl olmadığını sözlerine ekleyen Çandır, "İç ve dış birçok bozucu faktörün etkisiyle ekonomik büyüme performansımız, potansiyelimizin altında kaldı. Yıl içerisinde kredi-yatırım bağı zayıfladıkça ilave istihdam olanağı da düştü. Döviz kurundaki yükselişe rağmen ihracatımız bundan yeterince olumlu etkilenmedi. Faiz oranlarında istenilen kadar olmasa bile, hükümetimizin çabalarıyla belirli düşüşler sağlandı" dedi."Tarımsal ticaret 2016 yılında son 15 yılın en kötü performansını yaşadı"2015 yılı sonunda Rusya Federasyonu ile yaşanan krizden başta tarım sektörü olmak üzere tüm kentin ciddi boyutta olumsuz etkilendiğini söyleyen Ali Çandır, Antalya'nın tarımsal ticaretinin 2016 yılında son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını bildirdi. 2002 yılına göre tarımsal ihracatımız 5,5 kat ile en yüksek büyüme oranına 2013 yılında ulaştığını kaydeden Çandır, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ancak 2016 yılı büyümemiz ise 2002 yılına göre 2,7 katına düşmüştür. Yani 15 yılın en düşük büyümesini yaşadık. Böylece en iyi büyümemizin yarısından fazlasını kaybettik. Tarımsal ihracatımızın ithalatı karşılama oranında da benzer bir düşüklüğü yine 2016 yılında gördük. Tarımsal iç ticaretimiz 2016 yılında, bir taraftan ilk 10 ayda yüzde 32 oranında düşen turist sayısıyla diğer taraftan iç talepte yaşanan durgunlukla istediğimiz düzeyde gerçekleşmemiştir. Tarımsal ürünlerimizin pazarlanmasında üreticilerimiz ve ticaret erbabımız ciddi zorluklarla karşılaşmıştır.""Zorluklara karşı büyük bir kararlılık ve direnç gösterdik"İş dünyasının yaşanan gelişmeleri dirençle karşıladığını söyleyen Çandır, "Bütün bir yıl boyunca hepimizin derinden yaşadığı ve hissettiği bu zorluklara karşı büyük bir kararlılık ve direnç gösterdik. İşimize gücümüze tüm varlığımızla sarıldık. Hem kendimiz hem de memleketimiz için iyi olanı gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii ki 2017 yılında da aynı çalışma azmini göstereceğiz. Çünkü başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bizler geleceği yaşar ve geleceğe yatırım yaparız. Beklentilerimizi doğru ve gerçekçi bir zeminde tutmaya çalışırız. Ne karamsarlığın yaratacağı korkuya teslim olacak, ne de iyimserliğin götüreceği hayal dünyasına takılıp kalacak bir konumda değiliz" diye konuştu."Yani bizde umut bitmez"2017 yılının 2016'dan daha iyi geçmesini sağlayacak bir zemini aramaya odaklanılması gerektiğini kaydeden Çandır, "Bu zeminin oluşabilmesi için her zamankinden daha fazla aklıselime, bilgiye, mantığa, sorgulamaya ve nihayet gerçeklerden uzaklaşmamaya ihtiyacımız vardır. Ancak bu sayede korkakça bir karamsarlığa ya da hayalperest bir iyimserliğe düşmeden, umutlarımızı ve üretme kapasitemizi canlı tutabilir, zorluklara karşı direncimizi artırabiliriz. Direncimizi ve umudumuzu diri tutma konusunda iyi mi? Kötü mü? Bilemedim ama bir güncel bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Milli piyango ikramiye tutarı olarak İspanya ve İtalya'dan sonra dünyada en yüksek 3. tutara ulaşmış durumdayız. Yani bizde umut bitmez" diye konuştu."50 bin liralık kredi, kapsadığı işletme sayısı itibariyle yetersizdir"Hükümetin 2017 yılında uygulamaya koymayı planladığı tedbirleri yerinde bulduğunu ifade eden Ali Çandır,"Örneğin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa uygulamaya konan ve kısaca 'Nefes Kredisi' adı verilen tedbir, özellikle kısa vadeli ödeme sıkıntısı içine düşen işletmelerimize küçük de olsa bir nefes aldıracaktır. Çünkü biliyoruz ki yeni alınan kredilerin yüzde 93'ü ya önceki borçları ödemede ya da cari ihtiyaçları karşılamada kullanılmaktadır" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan tüm kararların iş dünyası için can suyu ve umut kaynağı olduğunun altını çizen Çandır, kararlarla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Prim ödemelerine getirilen erteleme; İstihdamı korumak ve artırmak için alınan asgari ücret desteğinden yararlananların 2017 Ocak-Şubat-Mart primlerini 2017 Ekim-Kasım-Aralık ayına ötelenmesi tedbiri genişletilmeli ve prim ödemeleri kalıcı olarak yılsonunda tahsil edilmelidir. KOBİ`lere 50 bin liralık kredi desteği; KOBİ`lere 3 yıl vadeli ilk 12 ayı geri ödemesiz ve faizsiz sağlanacak olan 50 bin liralık kredi, kapsadığı işletme sayısı itibariyle yetersizdir. Tüm KOBİ'ler için bu destekten faydalanacak bir planlama yoluna gidilmesi gerekmektedir. Mevcut verilecek olan kredilerde ise ihtiyaç eşiği belirlenmelidir.""Amacımız, aleyhimize dönen bu gidişatı artık eski rayına oturtmak olmalıdır"Antalya'nın son 15 yılının geçmiş dönem performansına göre iyi geçmediğini söyleyen Çandır, "1980'li, 90'lı yıllardaki nispi gelişmemiz ve Türkiye ortalamasındaki yerimiz çok daha iyi bir konumdaydı. Bu durumun analitik karşılaştırmalarını defalarca dile getirdiğim için burada tekrarını yapmayacağım. Ama kent için iyi bir dönem geçirmedik. Amacımız, aleyhimize dönen bu gidişatı artık eski rayına oturtmak olmalıdır" dedi. Çandır, 2017 yılının herkes için hayırlı, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını diledi.