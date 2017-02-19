19.02.2017 19:32:33

'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde yürüyüşçüler, kar üzerinde çadır kurdular

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün birinci gününde 19 kilometre kar üzerinde yürüyen yürüyüşçüler, gece konaklamak için yaklaşık 1 metre karın üzerine çadır kurdu.

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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün birinci gününde 19 kilometre kar üzerinde yürüyen yürüyüşçüler, gece konaklamak için yaklaşık 1 metre karın üzerine çadır kurdu.Zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün birinci gününü sorunsuz yürüyen yaklaşık 200 vatansever, İnebolu Doruk mevkiindeki kamp alanına ulaştı. Burada karın üzerine çadırlarını açan yürüyüşçülere İnebolu Belediyesi tarafından közde sucuk ikramı yapıldı. Yürüyüşçülerin eksi 7 derecedeki soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için kazanda su kaynatılıp dağıtıldı. Yakılan kamp ateşinde yorgunluk gideren yürüyüşçüler terden ve kardan ıslanan ayakkabı ve eşyalarını kuruttu. Bazı yürüyüşçüler terden ve kardan ıslanan elbiselerini ağaç dallarında ve kamp ateşinde kuruttu.