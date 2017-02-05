05.02.2017 10:27:20

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölüm Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez:

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölüm Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, dünya çapında kamuoyu araştırmaları yapan bir şirketin yaptığı anket çalışmasında, Avrupalılara 'muhtemel bir savaşta ülkeleri için savaşıp savaşmayacağı' sorusunun sorulduğunu belirterek verilen cevapların değerlendirip, rakamlara döküldüğü araştırma da ilginç sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

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Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölüm Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, dünya çapında kamuoyu araştırmaları yapan bir şirketin yaptığı anket çalışmasında, Avrupalılara 'muhtemel bir savaşta ülkeleri için savaşıp savaşmayacağı' sorusunun sorulduğunu belirterek verilen cevapların değerlendirip, rakamlara döküldüğü araştırma da ilginç sonuçlara ulaşıldığını belirtti.Türkiye'nin de dâhil edildiği bu anket çalışmasında, özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelen sonuçların, bu ülkelerin dış politikalarıyla büyük bir zıtlık taşıdığını kaydeden Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölüm Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, "Türk Devleti'nin 10'larca yıldır uğraştığı Ermeni ve PK terör örgütünü açıkça destekleyen Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerin vatandaşlarının çoğunluğunun, kendi ülkelerini korumak için savaşmayacaklarını belirtmesi oldukça manidar bir durum. Batı Avrupa'nın önce Ermeni terör örgütü Asala, sonra temelde aynı kaynaktan beslenen ve aynı amaçları güden PKK ve onun Suriye ve Irak'taki uzantıları PYD/YPG terör gruplarını desteklediği inkâr edilemez bir gerçektir. Avrupa'nın ekonomik ve siyasi açıdan güçlü ülkeleri, son dönemde başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'yu kana bulayan DEAŞ terör örgütüne, örgütün kuruluşunda ve gelişiminde büyük bir destek verdiler. İslam dünyasına savaş ihraç eden, her gün yüzlerce Müslümanın kanının dökülmesine neden olan bu ülkelerin vatandaşlarını, kendi topraklarını korumak için bile savaşmayacaklarını belirtmelerini barışçıl dünya görüşleriyle açıklıyorlar. Örneğin Almanya'nın %82'si, Belçika'nın %81'i, Avusturya'nın %79'u, Hollanda'nın %85'i, İngiltere'nin %73'ü, Fransa'nın %71'i kendi ülkeleri için savaşmayacaklarını ifade ediyor. Ama bu insanlar, mensubu oldukları devletlerin yüz binlerce masum insanın ölümüne neden olan politikalarını, binlerce çocuğun ölümüne neden olan projelerini eleştirip, protesto etme gereği duymuyorlar. Bütün yaşanan vahşet karşısında, gözlerini kapatıp, kulaklarını tıkamayı tercih ediyorlar. Milyonlarca ölümün, sürgünün, işkencenin, zulmün, açlığın karşısında, evlerinde barışçıl olmayı tercih ediyorlar. Bunu da övünerek anlatıyorlar." diye konuştu.Yaklaşık 4 ay süren bu araştırmanın, 33 ülkede ve 65 bin kişiyle çoğunlukla yüz yüze görüşerek yapıldığını belirten Eğilmez, şöyle konuştu:"Yapılan araştırmada telefon ve sosyal paylaşım platformlarında kullanılmış. Araştırmada Türklerin %21'i, Rusların %41'i, Yunanlıların %46'sı, Sırpların %54'ü, İspanya'nın %79'u, İtalya'nın %80'i ülkelerini korumak için savaşmayacağını belirtmiş."