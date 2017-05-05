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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 'Büyük Buluşma'
06.05.2017 09:52:50

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 'Büyük Buluşma'

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin organize ettiği 'Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı' için Erzurum'da bulunan Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin organize ettiği "Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı" için Erzurum'da bulunan Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız'ın başkanlığını yaptığı " Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı ve bu kapsamda düzenlenen " Büyük Buluşma Sergisi 2017" Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi'nde başladı.

Toplantıya, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Üyesi Dekanlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Çok Önemli Kültürel Bir Kavşak Üzerinde

Konseyin değerli üyelerini, bu toplantı vesilesi ile Atatürk Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'un çok önemli kültürel bir kavşak üzerinde olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesinin benimsediği bilimsel ilkeler ile oluşturduğu yaşam kültürü gereği sosyal hayata ve sanat eğitimine çok ayrı bir önem verdiğine değinen Çomaklı, kültürlenmenin temel öğelerinden biri olan sanatın, ulusların estetik kültürünün somutlaştığı önemli bir alan olduğunu söyledi.

Sanat, Şekillendiği Topluma Kendi Değerler Dünyası İle Birlikte Evrensel Değerleri Sunar

Görsel sanatların, insanın bediî duygularını, tasavvurlarını, düşünce, görüş ve arzularını dokusuna has usullerle anlattığını, kendine özgü teknikleri ile kural ve kavramları olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı konuşmasını şöyle sürdürdü: " Sanat, şekillendiği topluma kendi değerler dünyası ile birlikte evrensel değerleri de sunar. 2009 yılından beri geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Büyük Buluşma" sergileri ile dikkatleri çeken ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyince bu sergilerin, Atatürk Üniversitesi'nin sanat anlayışı ve misyonu ile buluşturulması, bizim için ayrı bir önem arz etmektedir.

Gerçekleşecek bu toplantı ve sergi ile sanatın zengin çehresi Üniversitemize taşınmış, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Söz konusu toplantı, geleceğin sanatçı adayları için de önemli bir kaynak olması bakımından işlevsel olacaktır. Yoğun katılım ile gerçekleşen bu önemli toplantı ve serginin Üniversitemizde gerçekleşmesine vesile olan ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

"Sanata Katkısı Yarım Asırdan Fazla"

Yüksek eğitim sisteminin can damarlarından birinin sanat eğitimi olduğuna vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ise, bu eğitimin Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 25 yılı aşkın bir süre boyunca devam ettiğini hatırlattı.

Bulat, Atatürk Üniversitesi'nin, yarım asırdan fazla bir süredir ulusal, uluslararası bilim ve sanat dünyasına katkıda bulunduğunu ve ülkemizden dünyaya, doğudan doğan güneş timsali aydınlık saçtığının altını çizdi. Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi'nin bu yılki toplantısının Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleşmesi dolayısıyla ülkemizdeki sanat ve sanat eğitimi konularının merkezinde yer almaktan ötürü gururlu olduğunu da söyleyen Bulat öncelikle, "Büyük Buluşma 2017" toplantısının ve "Büyük Buluşma 2017" sergisinin üniversitemizde gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya şükranlarımı sunuyor, emeği geçen teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Öncelikle böylesine önemli bir toplantının şehrimizde gerçekleşmesinden dolayı duyduğum mutluluğu ve memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sanat; insanın nesne ile arasındaki ilişkiyi dizayn eden, bireylerin anlama, düşünme, algılama yetilerini açık tutan, duygusal yanları hareke geçiren evrensel bir dildir. Bu düşünce ile hareketle ülkemizin dört bir yanında kurulan güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlar sanatta tasarımda ve bilimde sürekli gelişimi hedefleyen en önemli eğitim kurumlarıdır. Ülkemize önemli simaları kazandıran Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bilimsel yenilik, dramatik düşünce ve gelişimi ön planda tutarak bilim şehri Erzurum'un en önemli sanat değeri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız ise, sanat eğitimi veren kurumların kardeş kurumlar olduklarını ifade ederek, bu kurumlar arasında birlikteliği pekiştirmek, sorunları paylaşmak ve çözüm önerileri üretmenin önemli olduğunu söyledi: Rektör Karayağız: "Sanatın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla 2007 yılından bu güne gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantılarımız, çeşitli üniversitelerimizin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Memleketim Erzurum'da ve Atatürk Üniversitesinde siz değerli konuklarla bir arada bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Sanata ve sanatçıya hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Atatürk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuklar açılış töreninin ardından, Büyük Buluşma Sergisi 2017'yi gezerek, çeşitli sanat dallarında ortaya konulan eserleri incelediler.
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