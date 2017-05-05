05.05.2017 12:43:08

Atatürk Üniversitesi 60. yılını türkülerle kutladı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri Korosu'nun TRT Sanatçısı Kenan Tuna ile birlikte verdiği konser büyük ilgi gördü. Azerbaycan'dan Anadolu'ya, Kerkük'e kadar bir çok yöreden eserlerin seslendirildiği konser sonrası Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, duygularını şiir okuyarak dile getirdi.

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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri Korosu'nun TRT Sanatçısı Kenan Tuna ile birlikte verdiği konser büyük ilgi gördü. Azerbaycan'dan Anadolu'ya, Kerkük'e kadar bir çok yöreden eserlerin seslendirildiği konser sonrası Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, duygularını şiir okuyarak dile getirdi.Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nün Atatürk Üniversitesi'nin 60. Yılı anısına düzenlediği konser 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. Bin kişilik salonun tamamının dolduğu konseri Vali Seyfettin Azizoğlu, eşi Nilgün Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Medine Güllüce, Genel Sekreter Doç.Dr. Remzi Şahin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler izledi.Şefliğini Müzik Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu'nun yaptığı koro konserine Kütahya ve Burdur yöresi türküleriyle başladı. Öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan koro, Sivas, Aydın, Elazığ, Şanlıurfa, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Mardin yöresi eserlerini seslendirdi.Duygularını şiirle dile getirdiSanatçılara konser için teşekkür eden Vali Azizoğlu, "Müsaade ederseniz içimden geldiği gibi bir iki kelime söyleyeyim" diyerek "Ayşe, Fatma değil beni ağlatan / Bulmadan ölürsem ona yanarım / Kırım Kerkük / Türkistan / Görmeden ölürsem ona yanarım" şiirini okudu. Azizoğlu, "Anadolunun bozkırlarından Sivas'ından, Erzurum'dan çok güzel sesler, eserler dinledik. Ruhumuz ve gönlümüz şad oldu" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nün düzenlediği konser için teşekkür etti.