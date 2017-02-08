08.02.2017 17:10:12

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşı sonrası Anadolu'ya yaptığı ziyaretler kapsamında 9 Şubat 1924 tarihinde geldiği Söke'de, bu tarihi ziyaretin anısında sportif turnuvalar düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşı sonrası Anadolu'ya yaptığı ziyaretler kapsamında 9 Şubat 1924 tarihinde geldiği Söke'de, bu tarihi ziyaretin anısında sportif turnuvalar düzenlendi.Söke İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Dart, Masa Tenisi ve Satranç turnuvası gerçekleştirilirken, atletizm ve bocce şampiyonası yağış nedeniyle ertelendi.Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 93.yıl dönümü nedeniyle ilçede lise dengi okullar arasında düzenlenen spor müsabakalarına öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, özel sporcuların azmi ve performansları da takdir gördü.Söke de Atatürk'ün İlçeye gelişi kutlamaları kapsamında ilk kez geniş kapsamlı olarak Söke Şehir Stadı Salonlarında düzenlenen sportif etkinliklerde bazı ailelerde çocuklarını yalnız bırakmayarak destek olurken, ilçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş şampiyonayı ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında da ilk hamle Kurtbeyoğlu ve Karakaş'dan geldi.Beraberinde Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Turan Günen ve Belediye Kültür Müdürü Neriman Arslan ile şampiyonayı takip eden Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş zaman zaman sporculara eşlik ederken masa tenisi ve dart oynamanın da keyfini çıkardılar.