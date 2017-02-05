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Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. Yıldönümü kutlandı
05.02.2017 14:29:00

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. Yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. yılı kutlamaları Valilik ve Niğde Belediyesi'nin çelenk sunumu ile başladı. Atatürk Meydanında Çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı. Başkan Akdoğan,"Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize teşriflerinin 83. yıl dönümünü coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5 Şubat 1934 tarihinde ilimize teşrif etmiş, Niğde'mizi onurlandırmışlardır. Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıldönümünü onur günümüz olarak her yıl kutlamaktayız. Milli Mücadele döneminde düşman işgali ile karşı karşıya kalmayan ilimiz Kurtuluş mücadelesinde en önemli görevi yapıp, Ulukışla ve Pozantı hattından düşmanı ile geçirmemiştir. Bu bakımdan Niğde'mizle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleri söylemiştir; 'Benim Niğde'ye alakam büyüktür, Niğdelileri her zaman sevmişimdir, Kurtuluş mücadelemizde Niğde her zaman önemli rol oynamıştır' ifadesiyle Niğdelilere olan sevgisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle göstermiştir. Bizlerde Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaktayız. İlimizi geliştirip güzelleştirmek için ilimizin diğer yöneticileri ile beraber yine siyasiler olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz dünyanın en önemli coğrafyası üzerinde oturuyor. Bu bakımdan dünya devletlerinin her birinin gözü Türklerin anadoluya geldiği günden beri bu ülkenin ve bu milletin üzerindedir. 1071'de Malazgirt savaşını bu millet yaptı, yine İstanbul'u Türk milleti fethetti. Bu toprakları vatan olarak kendimize seçtik ve bu toprakların bedelini millet olarak hep beraber ödedik. Yine Çanakkale savaşını bu millet yaptı, Kurtuluş savaşını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yine bu millet yaptı. Biliyorsunuz 15 Temmuz Darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Aslında buda bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişiminde de nasıl ki milletimizin Çanakkale ruhu, Kurtuluş savaşı ruhu 15 Temmuzda da yine aynı şekilde canlandı ve yine bu millet bu ülkeyi işgal etmek isteyen güçlere diz çökmedi. Tankları topları adeta elleriyle bedenleriyle durdurdular. Bu bakımdan bu topraklar binli yıllarda Türk milletinin olmuştur, bugüne kadar bu topraklarda Türk milleti yaşamıştır ve bugünden sonra da sonsuza kadar bu topraklarda bu millet yaşayacaktır. Bunun herkes tarafından özellikle bilinmesini istiyorum. Bugün hepimizin onur günü, bugünümüzü kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 83. yıldönümünde şiirlerin okunmasının ardından Kültür merkezinde düzenlenen Niğde'nin eski fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı. Sergiyi gezen protokol daha sonra şeref defterini imzaladı.

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