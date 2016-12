31.12.2016 17:14:47

'Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada partililerle buluşan Bakan Müezzinoğlu, "Yozgat şehir hastanesi bu hafta teslim edilecek. Mersin, Isparta'da son aşamada. Bursa şehir hastanesi de kendini göstermeye başladı. Önümüzdeki yıl bu günlerde Bursa şehir hastanesi için 'artık ne zaman hizmete alacağız' diye konuşmaya başlarız. Milletimizin kaderi adına anayasa değişikliğinin arifesindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün itibariyle komisyondan geçti. İnşallah Cumhurunbaşkanı gerçek dönemde gerçek anlamda cumhurunbaşkanı olacak. Bu süreci inşallah milletimizin huzuruna önümüzdeki 3 ay içinde getireceğiz. Ocak ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin kaderini ve gelecekteki güçlü yolculuğunu şekillendirecek olan bir dönüşümü genel kurulunda tamamlayacağız. Birileri bundan rahatsız, rahatsız olanlara bir bakın milletten, milletin hedeflerinden, milletin muhasır medeniyetler seviyesine gidişinden, milli iradenin kayıtsız şartsız milletin olmasından rahatsız olanlar. Rejim değişecek, cumhuriyet elden gidecek diyorlar. Cumhurun olduğu yerde cumhuriyet elden gitmez. Cumhurun olduğu yerde cumhur güçlüdür. Cumhurun tamamını elini vicdanına götürerek, aklıyla analiz ederek, oy kullanacağı, cumhur olarak cumhurbaşkanını seçeceği bir yapıdan korkanlar, milletten korkanlardır" dedi."MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM""18 yaşında oy kullanma hakkı olan bir genç kızımızın, 118 yaşındaki anne, nine ve dedemizin, dağdaki çobanın vicdanından korkanlar, özü itibariyle milletten korkanlardır" diyen Müezzinoğlu, "Bazıları Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatarak geçiniyor. Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır. Onlara her zaman şunu diyorum. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır. Her tarafından işgal edilen bi ülkeyi milletine güvenerek istiklalini sağlamış cumhuriyeti bize miras olarak bırakmıştır. İki tane vasiyeti var. Bir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İki bu büyük millete muhasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir yer yakışır. O zaman milletten korkuyorsan onu kullanmayacaksın. O kadar çelişkilerle dolu bir siyaset anlayışları var ki kendileri perde arkasında ki o üst akılların oyuncağı ve maşası gibi kullandıran bir duruşları var ey CHP biz sizden istediğimiz nedir diye sorduğumuz da tek şey istiyoruz. Milli iradenin hak ve hukukunu koruyacak bir sitem sandığın iradesine farklı güçlerin müdahale edemediği bir sistem, sen neyi savunuyorsun, millet zaman zaman anlayamaya bilir, aklı şaşa bilir, aklı yetmeye bilir, dağda ki çobanın oylarıyla geldiğinizde bizim statükocu sistemimizi zora soka bilirsiniz. Biz arka planda statüko kurduk, onu korumamız lazım devlet milleti şekillendirmek için vardır. Devletin milleti şekillendirme hakkını millete veremezsiniz diyor. Bu ülkenin kaderi milli iradesinin seçimiyle ilgili vicdan hangi vicdandır. Milletin vicdanıdır. Şimdi sıkıntılı bir süreç var bu sıkıntılı sürece nereden geldik. CHP'nin milletten korkması nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanı seçimlerini millete bedel ödetecek bir noktaya taşıyorsunuz. O zaman millet cumhurbaşkanını kendi seçsin. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve yönetimine teşekkür ediyorum. Burada bir sorun var bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Millete gitsin milletinin vicdanı ne diyorsa biz ona razıyız" şeklinde konuştu.(Burak Türker/İHA)