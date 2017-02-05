05.02.2017 15:53:16

'Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız'

Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 'Biz bu referandum seç

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Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Biz bu referandum seçimlerinde Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kaya'yı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen ve çok sayıda partili karşıladı. Selçuk'un kendisi için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Kaya, kendisini karşılayan partililere referandum seçimlerinde neden "Evet" diyeceklerini ve başkanlık sistemini anlattı. Kaya, "Atatürk'ü HDP ile yan yana koyamazlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek. Biz Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra bir araya geldiğimiz zaman ilk açıklama Kandil'den geldi. Ardından HDP, sonra CHP'den 'hayır' diyeceklerini açıkladılar. Bu yüzden bizim İzmir'deki ve Selçuk'taki en büyük görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak olacaktır. Bu bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu."7 HAZİRAN SÜRECİNDE GÖRDÜK"Anayasa değişikliği konusunda çok fazla tartışmalara şahit olduklarını, bu anlamda yaşanan sürecin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Kaya, özellikle HDP ve CHP'nin bu sürecin içerisinde olmayan konuları sanki varmış gibi halka yansıttıklarını dile getirerek, "Biz neden böyle bir sistem değişikliğine gittiğimizin cevabını aslında 7 Haziran seçimleri sürecinde hep beraber gördük. Bu sistem aslında Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları zorlayacak bir sistem. Bu sistemle artık katı siyaset ve parti gruplarının üzerindeki baskı olmayacak. Bu sistemle artık herkes bir olacak. Milletvekilleri il ve ilçe menfaatleri için birlikte hareket edecekler" dedi."HDP'Lİ Mİ CHP'Lİ Mİ ARTIK KARIŞTIRIYORUZ"Rejim değişikliği söylemlerine de yanıt veren Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi Cumhuriyettir. Bugün bu Cumhuriyetin teminatı bu Mecliste sade ve sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü bugün CHP'nin gittiği yol HDP'nin peşine takılıp gittiği yoldur. Her iki parti de aynı yol üzerinden gidiyorlar. Bugün bu ülkeyi bölmek isteyen hain PKK'nın, hain Kandil'in sözcüsü haline gelmiş HDP'nin peşinde kim var? CHP var. Biz HDP'li mi, CHP'li mi artık karıştırıyoruz. Ağızlarından çıkan kelimeler hep aynı şeyler" ifadelerini kullandı.Referandumda "Evet" çıkacağına inandığını kaydeden Kaya, "Selçuklu hemşehrilerimize bu anlamda çok güveniyorum. PKK ve HDP ile aynı sandık noktasında oy atmayacaklarından hiç şüphem yok. İzmir'de yaşayan, Selçuk'ta yaşayan hemşehrilerimin vatanına, bayrağına sahip çıkacağından eminim" dedi.(Nilüfer Öztürk Silay / İHA)