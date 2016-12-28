28.12.2016 06:30:11

'Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının şüphelileri testereyle nezaretten kaçtı' iddiası

Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, Atatürk Havalimanı saldırısının şüphelileri testereyle nezaretten kaçtı, iddiasında bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 2 kişinin ekmek arasına yerleştirilen testere ile nezarethaneden kaçtığını öne sürdü.

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılandığı duruşmada ifade veren tutuklu sanık Kuloğlu savunmasında, 15 Temmuz tarihinde Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'nde 4. sınıf emniyet müdürü olarak çalıştığını, uygulamaların olduğunu daha sonra uygulamanın 2. kısmının iptal edildiğini, normalde 2 emniyet müdür yardımcısı olmasına rağmen kendisinin tek olarak çalıştığını söyledi.

İddianamede yer alan, kendisinin askerle müzakere edilmesini söylediğine ilişkin iddiayı reddeden Kuloğlu, '''Askerle müzakere edeceğiz' sözü bana ait değildir. Bu benim talimatım değil. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıdır. İl Emniyet Müdürü, 'Gelen askerlerle görüşeceksiniz, yaptıkları şeyin yanlış olduğunu söyleyeceksiniz, teslim olmaya ikna edeceksiniz' demiştir. Mustafa Müdürümüz kendisi de köprüye giderek, oradaki askerleri ikna etmeye çalışmıştır. Hatta 'bu askerlere bir fiske dahi vurmayacaksınız. Bu askerler bizim askerlerimiz alıp misafir edeceksiniz' şeklinde söylemleri oldu. Bunu söyleyen Mustafa Çalışkan Müdürdür'' diye konuştu.

Yapılan ev aramasında Fethullah Gülen'e ait CD'nin bulunmasına ilişkin Kuloğlu, aramada evde olmadığını, bir CD ele geçirildiğini emniyette öğrendiğini söyledi. Memleketten gelenleri evde ağırladığını aktaran Kuloğlu, bu CD'nin evine gelen misafirler tarafından bırakılıp bırakılmadığını anlamadığını ve kendisine ait olmadığını dile getirdi.

'EKMEK VE SOSİSLERİN ARASINA TESTERE KOYMUŞLAR'

Kuloğlu'nun ifadesini tamamlamasının ardından bir sanık avukatı söz alarak, ''Sizin tutuklanmanıza neden olan tutanakta 5 polis memurunun imzası var, sizle bir husumetleri mi var?'' diye sorması üzerine Kuloğlu, şunları söyledi:

''29 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldık ve bu adamlar Bahçeşehir polis nezarethanesinde tutuluyordu. Ancak bu kişilerin yakınları onları görmek için nezarethaneye gelmişler bir gece. Ekmek ve sosislerin arasına testere koymuşlar. Güvenlik kameraları önünde bu testere vasıtasıyla nezarethaneden kaçmışlar. Ben de bu olay nedeniyle o gün görevli iki polis hakkında yürütülen soruşturmada görevliydim. Benim adıma tutanağı imzalayan polisler de tutanağa imza atmışlar.''

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