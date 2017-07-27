27.07.2017 19:34:11

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlara yağmur engeli

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşları da olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.



İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı.



Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.