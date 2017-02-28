28.02.2017 14:31:10

Atasoy yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet etti

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı ve Atasoylar Prestij A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet ederek şehrin her türlü imkanı bünyesinde barındırdığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı ve Atasoylar Prestij A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet ederek şehrin her türlü imkanı bünyesinde barındırdığını söyledi.Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı ve Atasoylar Prestij A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.Potansiyeli çok yüksek bir şehirŞanlıurfa'nın potansiyel açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayan Atasoy, "Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu olarak bizler Güneydoğu Anadolu Bölgesine bir ziyaret düzenledik. Bu ziyaretlerimizden bir tanesi de bugün Şanlıurfa'da. Özellikle Şanlıurfa'nın ekonomisine katkı sunmak için bugün buradayız. Şanlıurfa'da önemli bir iş gücü potansiyeli var. Genç nüfus çok fazla ve tabiki bu genç nüfusun istihdam edilmesi gerekmektedir. Bizler de buradaki temaslarımız neticesinde Şanlıurfa'da hangi işlere öncelik verilebilir. Özellikle Şanlıurfa'nın yapısına uygun olarak, bunlar tahıl ürünleri. Yüzde 70 Şanlıurfa bildiğiniz gibi bir tarım ilidir. Tarım ili olması sebebiyle de burada üretilen mercimek, arpa, mısır gibi ürünlerin yurt dışına ihracı konusunda destek vereceğiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu ürünler değerlendirilebilir. Bizler burada bulunduğumuz sürece bazı işadamlarıyla toplantılar yaptık ve özellikle yurt dışında Pazar oluşturmakla ilgili konfederasyonumuzun çalışmaları var. Bu çalışmaların içine Şanlıurfa'yı da kattık. Bunu yanında biliyorsunuz yine Şanlıurfa'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri de tekstildir. Dokumada da Şanlıurfa çok öncü bir il. Bu konuda da burada istihdam gücü çok yüksek. Bizler tekstille ilgili de bir çalışma yaptık. Amacımız Şanlıurfa'da kaldığımız sürece kalkınmasına katkı sağlamak. Bu vesileyle de burada bulunmaktayız. Bizler bundan sonra Şanlıurfa'ya daha sık geleceğiz" ifadelerini kullandı.Yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet ettiYatırımcıları Şanlıurfa'ya davet eden Atasoy, "Özellikle buradan bütün dünyaya da önemli bir mesaj veriyoruz. Diyoruz ki Şanlıurfa bir turizm kentidir. Peygamberler kentidir. Çok güzel bir Balıklıgöl'ümüz var. Gelin burayı ziyaret edin ve burada kaldıkları sürece de hem iş yapma olanakları uygundur, aynı zamanda sanayicilerimiz yatırım yapmak isterlerse biliyorsunuz teşviklerimiz var. Bu teşvik kapsamında sanayicilerimize çok büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. Eğer bir fabrika kurmak isterlerse, bir yatırım yapmak isterlerse devletimiz yer vermektedir. Her türlü vergi olanaklarından faydalanabilirler. Dolayısıyla buradan bütün yatırımcıları Şanlıurfa'ya gelmeye davet ediyoruz. Gelsinler bu güzel, tarihi, maneviyat dolu şehrimizde yatırım yapsınlar ve kazansınlar" şeklinde konuştu.