01.03.2017 23:55:42

Ataşehir'de sahte içki operasyonu

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen sahte içki ele geçirildi- Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ataşehir'de piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi Rumeli Caddesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir binaya ait depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 775 litre metil alkol ile 25 litre viski aroması, bir miktar viski esansı, bin 200 adet enerji içeceği, 10 bin 200 adet boş içki kutusu ve 913 adet doldurularak satışa hazır hale getirilmiş içki ile sahte içki üretimde kullanılan alet ve cihazlar ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte içkiler imha edilmek üzere emniyete götürülürken, imalathane sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.