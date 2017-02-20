20.02.2017 17:22:01

Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi 200 kişiyi iş sahibi yaptı

Ataşehir'de işsizlikle mücadele amacıyla kurulan Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde iki yüzüncü kişi de iş sahibi oldu.

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Ataşehir'de işsizlikle mücadele amacıyla kurulan Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde iki yüzüncü kişi de iş sahibi oldu.İşsizlere iş, firmalara işçi ve mesleki eğitim almak isteyenlere meslek edindirme kursları sunan Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe çare olma amacıyla çalışmalarını sürdüyor. ABİM, aynı zamanda Ataşehir ilçe sınırlarındaki 17 mahalle ve İstanbul genelindeki büyük, orta ve küçük tüm işletmelere, talep ettikleri nitelikte personel sağlıyor. Firmalardan gelen iş gücü taleplerine karşı işsizlerle ön mülakat ve ön elemeler ABİM tarafından yapılıyor. Böylelikle istihdamda bulunmak isteyenler, talep ettikleri personele hiçbir ücret ödemeden, daha hızlı ve pratik şekilde ulaşabiliyor. ABİM projesiyle iş sahibi olan 200'üncü kişi olan Şefik Efe, artık bir inşaat firmasının elektrik ustası olarak çalışıyor."abim.atasehir.bel.tr" web sayfasında oluşturulan tüm CV'ler bir havuzda toplanarak işverenlerin yine online başvurusu ile alınan iş gücü talepleri ile eşleştiriliyor. Aşçı, mimar, marangoz, kuaför, satış temsilcisi ya da bebek bakıcısı hangi meslekten ve sektörden olursa olsun işsiz tüm vatandaşların başvurabilecekleri ABİM'e üç noktadan kayıt olunabiliyor. Bu noktalar ise Neşet Ertaş Kültür Merkezi ABİM Ana Ofisi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ABİM Hizmet Masası ve Ataşehir Belediye Hizmet Binası, ABİM Hizmet Masası.