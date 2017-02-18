18.02.2017 15:01:24

Atambayev: 'Soros Vakfı Kırgızistan'da reformları desteklemiyor'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Soros Vakfı'nı eleştirerek, Kırgızistan'da reformları desteklemediğini söyledi.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Soros Vakfı'nı eleştirerek, Kırgızistan'da reformları desteklemediğini söyledi.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında Soros Fonu Yöneticisi George Soros ile bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan'da faaliyetlerine devam eden Soros Vakfının reformları desteklemediği konularının konuşulduğu bildirildi.