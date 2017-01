29.01.2017 19:47:29

Ataman: 'BEST bana göre ligde kalır'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, BEST Balıkesir'in iyi direnç gösterdiğini ve ligde kalacak bir takım olduğunu söyledi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, BEST Balıkesir'in iyi direnç gösterdiğini ve ligde kalacak bir takım olduğunu söyledi.Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. haftasında BEST Balıkesir evinde Galatasaray Odeabank'a 78-72 mağlup oldu. Maç sonrası değerlendirmede bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Takımım bugün çok iyi basketbol oynadı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Son 8 günde 4 maç oynadık ve bir yenilgi aldık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda şampiyonluk" dedi.Galatasaray Odeabanklı Basketbolcu Göksenin Köksal ise yoğun bir tempodan çıktıklarını söyleyerek, "Önemli bir karşılaşmaydı. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarı iyi bir direnç gösterdik. Önemi bir deplasmanda kazandık. BEST Balıkesir'i de kutluyorum" dedi.