15.02.2017 14:07:09

Atalay Filiz'in yargılanmasına başlandı

Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davaya başlandı.

AA'nın haberine göre, Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

KAYIKÇI'NIN EŞİ SALONDAN ÇIKARILDI

Taraflar salona alındığı sırada Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, bağırarak sanık Atalay Filiz'in üzerine yürümeye çalıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle Kayıkçı'nın salondan çıkarılmasına karar verdi.

Duruşmayı takip etmek isteyen bazı basın mensuplarının da güvenlik görevlilerince salona alınmaması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

"İYİ HİSSETMİYORUM"

Daha sonra başlanan duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunması sorulan Filiz, "Psikolojik olarak çok iyi hissetmiyorum kendimi, o yüzden daha sonra savunma yapmak istiyorum." dedi.

Filiz'in avukatı Uğur Poyraz da müvekkilinin savunmasını, gelecek celse hazır olduğunda yapacağını söyledi.

Fatma Kayıkçı'nın oğlu M.K.K'da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Fatma Kayıkçı'nın komşusu Sibel Ocak mahkeme heyetinin olaya ilişkin bildiklerini anlatmasını istediği sırada, gözyaşlarını tutamadı.

Tanıkların ifadesinin ardından, Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı tekrar duruşma salonuna alındı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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