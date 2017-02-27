27.02.2017 14:37:13

Atakum'da akademik bakış

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi işbirliği ve OMÜ'lü akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan 'Atakum'a Akademik Bir Bakış-Yeni Atakum' kitabının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı İshak Taşçı, 'İlçemizin geleceğine, yapacağımız yatırımlar ve gerçekleştireceğimiz hizmetlere ışık tutan bir eser oldu' dedi.

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Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi işbirliği ve OMÜ'lü akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan "Atakum'a Akademik Bir Bakış-Yeni Atakum" kitabının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin geleceğine, yapacağımız yatırımlar ve gerçekleştireceğimiz hizmetlere ışık tutan bir eser oldu" dedi.Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi işbirliği ile 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen "Atakum Çalıştayı" sonucunda elde elden bildiriler bir kitap haline getirildi. "Atakum'a Akademik Bir Bakış - Yeni Atakum" adı verilen kitapla ilgili olarak Atakum Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Bekir Şişman ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu kitap ile Atakum'un geleceğine ışık tutacaklarını belirtti."Geleceğe ışık tutacak bir eser"Atakum'un marka bir kent olması yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'un imgelerinin ortaya çıkartılması, istihdamın arttırılması, sosyal ve kültürel eğilimlerinin ortaya koyulması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken de ortak akıla son derece önem veriyoruz. İlçemizin yarınlarını planlarken, bu planlama aşamasına akademik bir bakış kazandırıyoruz. 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) akademisyenlerinin araştırmaları ile güçlenen Atakum Çalıştayı, bizim için önemli bir bilgi ve bildirilere sahip olduk. Bu bildiriler doğrultusunda, Atakum Kent Konseyimiz ile işbirliği içerisinde 'Atakum'a Akademik Bir Bakış - Yeni Atakum' kitabımızı hazırladık. Bu kitap ile ilçemizin geçmişinden analizler, geleceğine ışık tutan bilgilerin olduğu bir değerli eseri kazandırmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Şişman'dan Taşçı'ya teşekkürAtakum ilçesi adına ilk kez böylesi kapsayıcı ve geniş katılımlı bir akademik çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Bekir Şişman, "23 yıllık Atakum Belediyesi tarihinde ilk kez bu denli kapsayıcı, geniş katılımlı bir akademik çalışma ortaya çıkartıldı. İlçenin tüm özelliklerine, kapsamlı bir röntgen çekildi. Sonuçlar değerlendirildi ve belki de yüzyıllar sonra bile faydalanılabilecek bir eser hazırlandı. Bu çalışmanın mimarı olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyoruz. Kendisinin sıklıkla söz ettiği Atakumluluk ruhu, 'Atakum'a Akademik Bir Bakış - Yeni Atakum' adlı akademik kitabımız ile daha da güçlü bir hale gelecek" diye konuştu.