28.02.2017 11:30:29

Ataköy sakinleri suyla buluşuyor

Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılacak Ataköy Göledi inşaatının sözleşmesi imzalandı.

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Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılacak Ataköy Göledi inşaatının sözleşmesi imzalandı.DSİ 21.Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ihalesi yapılan Ataköy Göledi ikinci kısım ikmal inşaatının sözleşmesi yüklenici firma ile DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı. 500 günde tamamlanacak göledin gövde yüksekliği 32,5 metre ve gövde tipi ön yüzü membran kaplı kum çakıl dolgulu gölet 1,43 hektometreküp hacmine sahip olacak. İnşaatı tamamlandığında bin 520 dekar tarım arazisini sulanması sağlayacak gölet ile suya hasret Ataköylü vatandaş suyla buluşacak.