21.02.2017 12:57:43

Atabağlar'da şebeke sorunu çözüldü

Siirt'in Atabağlar beldesindeki şebeke sorunu çözüldü.

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Siirt'in Atabağlar beldesindeki şebeke sorunu çözüldü.Siirt'in Baykan ilçesi Atabağlar beldesinde vatandaşlar, telefonla konuşmak için yüksek yerlere, bazı vatandaşlar da soğuk havaya aldırış etmeden evlerinin damlarına çıkmak zorunda kalıyordu. Mağdur olan vatandaşlar seslerini duyurmak için yaptığı çağrı yetkilileri harekete geçirdi. Beldede yapılan incelemenin ardından baz istasyonuna yeni cihazlar kurulmasıyla şebeke sorunu tamamıyla çözülürken, beldenin her tarafında 4,5G ful internet çekmesi köylülerin yüzünü güldürdü.Muhittin Baştuğ adlı market işleten bir esnaf, yaklaşık 15-20 yıldan beri büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Telefonla konuşmak için neredeyse beldenin en yüksek tepesine çıkıyorduk. Adeta işkence ve zulüm gibiydi o soğukta evlerin damına çıkmak. Nihayet sizin sayenizde yetkililer buraya gelerek inceleme yaptı. Daha sonra da baz istasyonuna yeni cihazlar kuruldu. Şuan beldenin her tarafından hem telefon şebekesi var hem de 4.5G ful internet çekiyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.