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Ata sporu güreşin yıldızlarına ödül yağdı
30.12.2016 14:06:22

Ata sporu güreşin yıldızlarına ödül yağdı

'Ata Sporumuzun Parlayan Yıldızları-2016 Başarı Ödülleri' ödül töreninde güreşçiler ödüllendirildi.

"Ata Sporumuzun Parlayan Yıldızları-2016 Başarı Ödülleri" ödül töreninde güreşçiler ödüllendirildi.

Başakşehir Güreş Derneği'nin organize ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen "Ata Sporumuzun Parlayan Yıldızları - 2016 Başarı Ödülleri" ödül töreninde onlarca güreşçi ve güreşe gönül vermiş isimler ödüllendirildi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Güreş Derneği Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara, Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Dünya ikincisi Aslan Atem, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara, Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Ata Karataş, İBBSK Menajeri Hüseyin İldem ve Türk Hakemleri Derneği Başkanı Milli Hakem Tülay Karayazi'nin yanı sıra çok sayıda güreşçi ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başakşehir Güreş Derneği Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım; " Bu akşam ata sporu güreşe gönül veren değerli büyüklerimiz ve pehlivanlarımız buradalar. Başakşehir Güreş Derneği olarak, Başakşehir'de bir altyapı çalışmamız var. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Başakşehir Belediyemizin çok emekleri bulunmakta. Bize ihtiyaçları giderme konusunda çok fedakâr davrandılar. Bizlere düşen de çalışmak oldu. 7-8 yıl önce başta Cemal Bakır hocamızın büyüğümüzün önderliğinde hep birlikte omuz omuza vererek, Başakşehir'de Güreş'in altyapının temellerini attık. Bugün geldiğimiz nokta da yüzlerce sporcu bu minderlerden alın teriyle bugünlere kadar geldi. Milli takıma kadar yükselmiş çocuklarımız var. Kısa süre içerisinde çok çalışarak bu noktalara gelmek büyük başarı. Bu başarılarda emeği olan tüm güreşseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Harun Karaca yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. "1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte görev aldığımızda il genelinde toplam yirmi adet spor salonu ya vardı ya da yoktu. Şimdi ise hamdolsun yüzlerce spor salonu var İstanbul'da. Ülke genelinde binlerce spor salonu mevcut. Federasyonların maddi sıkıntıları yok. Buradan şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Unumuz var. Şekerimiz var. Yağımız var. Her şeyimiz var. Sporu seven ve sporcuyu destekleyen de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Bütün iş bundan sonrası ile ilgili. Helva yapacak baba yiğitler. İşte o baba yiğitler de karşımızda. Mindere çıktığınızda bu ülke için can vermiş kan dökmüş şehitlerimizin ve gazilerimizin bizler de hakkı var bunu unutmayın. Bunu nasıl ödeyebiliriz bütün mesele burada. Spor'da, Kültür'de, Ekonomi'de, Sanat'ta, Eğitim'de, Teknoloji'de lider ülke olabilirsek bu borcu ödeyebiliriz. Çünkü onlar bizler daha rahat bir yaşam sürelim diye canlarını kanlarını feda ettiler. Eğer siz sporcular bu hissi o minder de yaşarsanız bütün rakiplerinizi alt edeceğinize canı gönülden inanıyorum. 80 milyon vatandaşımızın ruhunun sizlerle olduğunu da unutmayın. Hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum."

Başakşehirli Güreşçilere salon müjdesi ile sözlerine başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Bu organizasyonu gerçekleştiren derneğimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri buluşturdu. Burada sizlerin talepleri var biliyoruz ancak bizlerin de sizlerden bazı isteklerimiz var. Bunları konuşmak istiyorum özellikle. Biliyorsunuz Başakşehir yeni bir ilçe ve bir hedef koyduk. Ne yaparsak yapalım hep en iyisi olsun istedik. Bu hedefi koyunca da güzel şeylerin yaşandığını hep birlikte gözlemledik. İçinde bulunduğumuz okul ve kültür merkezinden başlayarak, avm konforunda yaptığımız kapalı pazar yerlerimiz, spor parklarımız, prestij caddelerimize kadar istenilince nasıl en iyisinin yapılabildiğinin somut örneklerini ortaya koymuş olduk. Bu konuda belediye olarak değil tüm kurumlar olarak ortak bir görüşe varmamız gerekiyor. Tesisler, yapılar inşa ediliyor. Ancak bu yapıların içlerini dolduran bizlerin gelecek nesillere bırakacağı değerlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizin Süper Lig'de ki lider takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile de aynı ortak görüş içerisindeyiz ve meyvelerini almak için canla başla çalışıyoruz. Yönetimi, Teknik Direktörü, Futbolcusu ve taraftarı ile örnek bir takım oluşturmanın çabasındayız. Niyetimiz bir ve beraber olarak ilçemizde kalıcı değerler oluşmasını sağlamak. Bunu tüm kulüplerimiz, derneklerimiz, kurumlarımız ile birlikte sürdürmek istiyoruz. Yetişecek sporcuların gelecekte ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacak benlikte, ahlaklı ve çalışkan bir nesile dönüşmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Yapacağımızın belediye olarak sözünü veriyoruz. Spor salonları gerekiyorsa yapacağız, eğitim kurumları gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki bu yapıların içlerini doldurmak için hep birlikte çaba gösterelim diyorum. Benim şahsım ve kurumum adına beklentilerim bunlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan Dünya çapında çok önemli başarılar elde etmiş sporcularımızı, güreşçilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Dünya ikincisi Aslan Atem, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara'nın da plaket aldığı gece de toplam da 40 plaket, 25 adet başarı belgesi ve para ödülü ile başarılı tüm sporcular tek tek ödüllendirildi.

Günün anısına çekilen fotoğraflar ile program sona erdi.
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